Nuri Şahin: Galatasaray maçına hazırız - Son Dakika
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Nuri Şahin: Galatasaray maçına hazırız

30.07.2022 22:11

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, ligin ilk haftasında oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili, "Galatasaray'a karşı oynayacağımız oyunun hazırlığını yaptık. Her şey güzel geçti.

Nuri Şahin: Galatasaray maçına hazırız

"İyi bir kamp dönemi geçirdik"

İSKENDER GÜNGOR/ DORTMUND - ALMANYA,(DHA)- Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, ligin ilk haftasında oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili, "Galatasaray'a karşı oynayacağımız oyunun hazırlığını yaptık. Her şey güzel geçti. Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşmaya da hazırız" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Almanya'da gerçekleştirdiği yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Borussia Dortmund ile oynadığı hazırlık maçıyla tamamladı. 1-1 biten karşılaşmanın ardından Akdeniz ekibinin teknik direktörü Nuri Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Nuri Şahin, "Skorlar çok iyi olmasa da çok iyi bir kamp dönemi yaşadık. Sezona hazır hale geldiğimizi düşünüyorum. Bizi burada destekleyen taraftarlarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dortmund ile maçımız gayet güzel geçti" diye konuştu.

"GALATASARAY MAÇINA HAZIRIZ"

Süper Lig'in ilk haftasında 7 Temmuz Pazar günü iç sahada oynayacakları Galatasaray maçını da değerlendiren Nuri Şahin, "Bu maçta Galatasaray'a karşı oynayacağımız oyunun hazırlığını yaptık. Her şey güzel geçti. Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşmaya da hazırız" ifadelerini kullandı.

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Hazırlık maçı: Borussia Dortmund: 1 Antalyaspor: 1 Hazırlık maçı: Borussia Dortmund: 1 Antalyaspor: 1 Antalyaspor, Borussia Dortmund ile berabere kaldı Antalyaspor, Borussia Dortmund ile berabere kaldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Nuri Şahin: Galatasaray maçına hazırız - Son Dakika

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