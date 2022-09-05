Antalyaspor son 2 haftada kalesinde 7 gol gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor son 2 haftada kalesinde 7 gol gördü

05.09.2022 13:47
Antalyaspor son 2 haftada kalesinde 7 gol gördü

FT Antalyaspor, son iki haftayı mağlubiyetle kapatırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

FT Antalyaspor, son iki haftayı mağlubiyetle kapatırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Spor Toto Süper Lig'de 5 hafta geride kalırken, FT Antalyaspor topladığı 6 puanla 10. sırada yer alıyor. İlk hafta sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, ardından deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0'lık skorla yenerken, yine evinde Trabzonspor'u 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti. 4. haftada deplasmanda Gaziantep FK'ya 5-2 kaybeden Antalyaspor, dün de taraftarı önünde Kasımpaşa'ya 2-0'lık skorla yenildi. Kırmızı-beyazlı ekip, son iki karşılaşmada kalesinde 7 gol gördü. Uzun bir aradan sonra ligde üst üste iki maç kaybeden Antalyaspor, 11 Eylül'de deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına öğleden sonra yapacağı antrenmanla başlayacak. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Cimbom'da tüm hesaplar 3 puan için! İşte Galatasaray-Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri... Cimbom'da tüm hesaplar 3 puan için! İşte Galatasaray-Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri... TSYD'den Dursun Özbek'e kınama! TSYD'den Dursun Özbek'e kınama!
Kaynak: İHA

Galatasaray, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor son 2 haftada kalesinde 7 gol gördü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi
14:22 Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları...
14:07 Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit
13:58 Türkiye-Yunanistan gerginliğinde yeni safha! Çek Cumhuriyeti'nden skandal "Erdoğan" paylaşımı
13:57 Rusya vanayı kapattı, Avrupa'da spot piyasadaki doğal gaz fiyatları tavan yaptı!
13:25 İrem Derici'den bomba itiraf! İsmini açıklamadığı futbolcuyu masasına çağırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:19:23. #1.11#
SON DAKİKA: Antalyaspor son 2 haftada kalesinde 7 gol gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement