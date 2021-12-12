Fuat Çapa: "Oyundan memnunum, galibiyeti hak ettik"

0 yenen Samsunspor'da teknik direktör Fuat Çapa, oynanan oyundan memnun olduğunu ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-0 yenen Samsunspor'da teknik direktör Fuat Çapa, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Son haftalardaki çıkışı sürdürdüklerini dile getiren Çapa, devre arasına kadar olan tüm maçları kazanmak istediklerini ifade etti.

"Oyundan memnunum, galibiyeti hak ettik"

Çok anlamlı bir galibiyet aldıklarının altını çizen Fuat Çapa, "Bugünkü karşılaşma çok önemliydi. Sonuç olarak değil, geldikten sonra ilk kez tribünleri bu kadar dolu gördük. Tekrar eski coşkulu günleri görmek çok sevindiriciydi. Gelen seyircileri kalıcı kılmak için iyi futbol oynamaya çalıştık. Taraftarları mutlu bir şekilde eve gönderdiğimiz için mutluyuz. Ankaragücü beklediğimiz gibi oynadı. Topu bize bırakıp, kazandıkları toplarla geçiş oyunu oynamaya çalıştılar. Bunu bilerek sahada doğru durmamız gerekiyordu. Hasan ve Cihan bugün sahada çok güzel duruş sergilediler. Takımımızın dengesi bu 2 oyuncumuzun dengesine bağlıydı. 2. devre golü attıktan sonra rakibin risk alacağını biliyorduk. Ona göre hamle yaptık. Fofana'nın koşuları bizim için çok önemliydi. Rakip çift forvete dönünce de hamlemizi yaptık ve rakibe fazla pozisyon vermedik. Oyun olarak çok memnunum. Galibiyeti hak ettik. Oyunumuz gelecek adına çok ümit verici. Bu karşılaşmayı unutup, Çarşamba günü oynayacağımız Boluspor maçına konsantre olacağız" dedi. - SAMSUN