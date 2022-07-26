Futbol: Hazırlık maçı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Almanya'nın Bielefeld kentinde sürdürdüğü sezon öncesi kampında Paderborn ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Kaynak: AA

Antalyaspor, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

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