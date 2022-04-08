Futbol küçükler grup maçları Elazığ'da başladı - Son Dakika
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Futbol küçükler grup maçları Elazığ'da başladı

08.04.2022 16:33
Futbol küçükler grup maçları Elazığ'da başladı

Okul Sporları Futbol Küçükler Grup Müsabakaları 8 ilin katılımıyla Elazığ'da başladı.

Okul Sporları Futbol Küçükler Grup Müsabakaları 8 ilin katılımıyla Elazığ'da başladı.

Elazığ'da 8 -10 Nisan tarihleri arasında Okul Sporları Futbol Küçükler Grup Müsabakaları Elazığ, Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Tunceli, Gaziantep, Sivas ve Diyarbakır'dan 112 sporcunun katılımıyla Bahçelievler sahasında başladı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şehrimiz ev sahipliğinde 3 gün boyunca yapılacak olan müsabakalara katılan tüm takımlarımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün iki branşta grup müsabakalarına ev sahipliği yapıyoruz. Bölge illerden gelen takımlarımızı ağırlıyoruz. Spor şehri Elazığ olma yolunda attığımız adımlar ve çalışmalarımızla şampiyona ve bölge müsabakalarında Elazığ adını görmek için, ekibimizle gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Gün içinde karate açılışını gerçekleştirdik, ilk düdükle de küçük futbolcularımız formalarını terletecekler. Fairplay ruhunun aşılanması adına en önemli yaş grubumuzla beraberiz, saygı, sevgi ve mücadeleyi özümseyip ilerleyen zamanlarda inşallah bu duruşları yeşil sahalara yansır. Ben bu düşüncelerde organizasyonda emekleri olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, müsabakalara katılan tüm sporcu ve antrenörlere başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

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Diyarbakır, Futbol, Elazığ, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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