Galatasaray - Çaykur Rizespor ve İstanbulspor - Kasımpaşa maçlarının tarihleri değiştirildi - Son Dakika
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Galatasaray - Çaykur Rizespor ve İstanbulspor - Kasımpaşa maçlarının tarihleri değiştirildi

Galatasaray - Çaykur Rizespor ve İstanbulspor - Kasımpaşa maçlarının tarihleri değiştirildi

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de, İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'ya alındı.

27.02.2024 14:48  Güncelleme: 14:49
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Daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray - Çaykur Rizespor müsabakası 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacağı duyurulan İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'ya alınmıştır. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Galatasaray - Çaykur Rizespor ve İstanbulspor - Kasımpaşa maçlarının tarihleri değiştirildi - Son Dakika
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