Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe\'nin Avrupa\'daki rakipleri

UEFA'da kura çekimi tamamlandı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile eşleşirken; Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest oldu. Dev maçlar, dolu tribünler ve yüksek tansiyonlu bir Avrupa takvimi Türk futbolunu bekliyor.

GALATASARAY, DEVLER LİGİ'NDE JUVENTUS İLE EŞLEŞTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Kura sonucunda Galatasaray, Avrupa'nın köklü kulüplerinden Juventus ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar ilk maçı İstanbul'da oynayacak, rövanş ise Torino'da yapılacak. Play-off turu maçları 17-18 ve 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Galatasaray - Juventus

Borussia Dortmund - Atalanta

Olympiakos - Bayer Leverkusen

Benfica - Real Madrid

Bodo/Glimt - Inter

Monaco - PSG

Karabağ - Newcastle United

Club Brugge - Atletico Madrid

TUR ATLARSA ZORLU YOL

Galatasaray, Juventus'u elemesi halinde Liverpool - Tottenham eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Çeyrek finale yükselmesi durumunda ise PSG/Monaco veya Barcelona/Chelsea eşleşmelerinden biriyle eşleşme ihtimali bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ NOTTINGHAM FOREST

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin rakibi İngiltere Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest oldu. İlk maç 19 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak, rövanş mücadelesi ise 26 Şubat'ta İngiltere'de yapılacak. Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'nde yoluna son 16 turunda devam edecek.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Fenerbahçe - Nottingham Forest

Dinamo Zagreb - Genk

Brann - Bologna

Ludogorets - Ferencvaros

Celtic - Stuttgart

Panathinaikos - Viktoria Plzen

PAOK - Celta Vigo

Lille - Kızılyıldız

FİNAL İSTANBUL'DA OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi finaline 30 Mayıs 2026'da İstanbul ev sahipliği yapacak. Dev final, Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda futbolseverlerle buluşacak.