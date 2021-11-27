Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Cemal Alpayİstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Emrecan Uzunhan (Dk. 46 Okan Erdoğan), Ali Yaşar, Melih Kabasakal (Dk. 89 Emir Kaan Gültekin), Topalli (Dk. 84 Berkay Görmez), Muammer Sarıkaya (Dk.

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