Balıkesirspor: 2-1 - Son Dakika

STAT: Bitci Timsah Park

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Gökmen Baltacı, Mehmet Şengül, Barkın Kara

Spor Toto 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Bursaspor sahasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti.

22'nci dakikada Balıkesirspor öne geçti. Kazanılan kornerde Kethevoama ceza sahasına sert bir orta yaptı. Ceza sahasında Bursaspor defansının dokunamadığı topa kafasını uzatan Sedat Dursun topu filelere gönderdi: 0-1.53'üncü dakikada Bursaspor beraberliği yakaladı. Rakip yarı sahasında topla buluşan Bifouma sağ çaprazdan ceza sahasına girip, ortasını yaptı. Balıkesirspor kalecisi Atilla Özmen açılarak topa müdahale etmek istedi ancak Özmen'i de geçen topa arka direkte dokunan Onur Atasayar topu ağlara gönderdi: 1-1.64'üncü dakikada Bursaspor öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun gerisine Furkan Ünver geçti. Bu oyuncunun ortasında Balıkesirspor savunmasının müdahale edemediği topa arka direkte dokunan Joao Pedro meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bursaspor sahasında Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti.

- Bursa