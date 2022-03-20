Balıkesirspor: 2-1 - Son Dakika
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Balıkesirspor: 2-1

20.03.2022 17:58
Balıkesirspor: 2-1

STAT: Bitci Timsah ParkHAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Gökmen Baltacı, Mehmet Şengül, Barkın KaraBURSASPOR: Canberk Yurdakul - Onur Atasayar, Ramazan Keskin (Dk. 39 Kubilay Sönmez), Namık Alaskarov (Dk. 90+3 Yusuf Türk), Thievy Bifouma (Dk.

STAT: Bitci Timsah Park

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Gökmen Baltacı, Mehmet Şengül, Barkın Kara

BURSASPOR: Canberk Yurdakul - Onur Atasayar, Ramazan Keskin (Dk. 39 Kubilay Sönmez), Namık Alaskarov (Dk. 90+3 Yusuf Türk), Thievy Bifouma (Dk. 81 Hasan Ayaroğlu), Furkan Emre Ünver, Mert Yılmaz, Zalazar, Burak Altıparmak, Tuğbey Akgün (Dk. 46 Joao Pedro), İsmail Yüksek (Dk. 39 Massımo Bruno)BALIKESİRSPOR: Atilla Özmen - Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri (Hüseyin Karabey), Erdem Gökçe, Cedric Kore (Dk. 58 Cumali Bişi), Kethevoama (Dk. 59 Ali Doğan), Nwankwo, İbrahim Halil Çolak, Osumanu Otoo(Dk. 59 Oltıon Bilalli), Ambrose (Dk. 71 Birol Parlak)GOLLER: Dk. 53 Onur Atasayar, Dk. 65 Joao Pedro (Bursaspor) - Dk. 21 Sedat Dursun (Balıkesirspor) SARI KARTLAR: Cedric Kore, Batuhan İşçiler (Balıkesirspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Bursaspor sahasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti.

22'nci dakikada Balıkesirspor öne geçti. Kazanılan kornerde Kethevoama ceza sahasına sert bir orta yaptı. Ceza sahasında Bursaspor defansının dokunamadığı topa kafasını uzatan Sedat Dursun topu filelere gönderdi: 0-1.53'üncü dakikada Bursaspor beraberliği yakaladı. Rakip yarı sahasında topla buluşan Bifouma sağ çaprazdan ceza sahasına girip, ortasını yaptı. Balıkesirspor kalecisi Atilla Özmen açılarak topa müdahale etmek istedi ancak Özmen'i de geçen topa arka direkte dokunan Onur Atasayar topu ağlara gönderdi: 1-1.64'üncü dakikada Bursaspor öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun gerisine Furkan Ünver geçti. Bu oyuncunun ortasında Balıkesirspor savunmasının müdahale edemediği topa arka direkte dokunan Joao Pedro meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bursaspor sahasında Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti.


- Bursa
Balıkesirspor: 2-1
Balıkesirspor: 2-1
Balıkesirspor: 2-1
Balıkesirspor: 2-1
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Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Balıkesirspor: 1 (İlk yarı sonucu) Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Balıkesirspor: 1 (İlk yarı sonucu) Medipol Başakşehir: 2-1 Medipol Başakşehir: 2-1

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Balıkesirspor: 2-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesirspor: 2-1 - Son Dakika
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