Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

16.04.2022 22:33
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: AtatürkHakemler: Ömer Faruk Turtay, Muhammet Yumak, Abdullah Volkan AydınBeypiliç Bolusport: Selmani, Fethi Özer, Eray Ataseven (Dk. 79 Erdem Can Polat), Bregu (Dk. 79 Bertu Alican Özyürek), Arda Hilmi Şengül, Novak (Dk. 46 Gökhan Karadeniz), Mehmet Zahit Çınar, Emin Bayram, Arda Köksal (Dk.

Stat: Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Muhammet Yumak, Abdullah Volkan Aydın

Beypiliç Bolusport: Selmani, Fethi Özer, Eray Ataseven (Dk. 79 Erdem Can Polat), Bregu (Dk. 79 Bertu Alican Özyürek), Arda Hilmi Şengül, Novak (Dk. 46 Gökhan Karadeniz), Mehmet Zahit Çınar, Emin Bayram, Arda Köksal (Dk. 59 Kemal Rüzgar), Abdurrahman Canlı, Balaj

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mustafa Akbaş (Dk. 65 Alican Özfesli), Gökhan Kardeş, Emircan Altıntaş (Dk. 81 Süleymen Koç), Mustafa Yumlu, Olanare (Dk. 60 Malle), Hasek (Dk. 81 Batuhan Artaslan), Orhan Ovacıklı, Eren Tozlu (Dk. 81 Gökhan Alsan), Mücahit Albayrak, Lameir

Goller: Dk. 38 Hasek, Dk. 74 Eren Tozlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kart: Dk. 40 Mustafa Akbaş, Dk. 73 Gökhan Kardeş, Dk. 76 Szumski (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 87 Erdem Can Polat (Beypiliç Boluspor)

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 2-0 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Mustafa Kemal Atatürk, Gökhan Karadeniz, Muhammet Yumak, Erdem Can, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


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