Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Can Cengiz, Erkan Akbulut, Mehmet Şengül
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Cüneyt Köz, Lokman Gör, Alpay Koldaş (Dk. 89 Hüseyin Eşkol), Mehmet Özcan, Landel, Akabueze (Dk. 71 Kerim Avcı), Caner Cavlun, Abdullah Balıkçı (Dk. 81 Adeede), Süleyman Luş, Beykan Şimşek
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mehmet Tayfun Dingil, Taşkın Çalış (Dk. 77 Ali Yavuz Kol), Aykut Çeviker, Ogün Bayrak, Uzodimma (Dk. 77 Uğur Utlu), Adamu (Dk. 77 Ackah), Taha Batuhan Yayıkcı (Dk. 45+1 Erkam Reşmen), Olawoyin, Eze (Dk. 89 Manaj)
Goller: Dk. 59, 71 Eze (Ankara Keçiörengücü)
Sarı Kart: Dk. 33 Ogün Bayrak, Dk. 90+1 Muharrem Cinan, Dk. 90+1 Uğur Utlu (Ankara Keçiörengücü)
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenildi.
Kaynak: AA
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