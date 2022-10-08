Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto 1. Lig

08.10.2022 21:02
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EyüpHakemler: Oğuzhan Aksu, Abdullah Uğur Sarı, Emir Eray EyisoyEyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Sinan Kurt (Dk. 71 Taşkın İlter), İbrahim Akdağ, Sekidika (Dk. 71 Babel), Recep Niyaz (Dk. 86 Can Bayırkan), Dibba (Dk. 86 Murat Uçar), Eze (Dk.

Stat: Eyüp

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Abdullah Uğur Sarı, Emir Eray Eyisoy

Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Sinan Kurt (Dk. 71 Taşkın İlter), İbrahim Akdağ, Sekidika (Dk. 71 Babel), Recep Niyaz (Dk. 86 Can Bayırkan), Dibba (Dk. 86 Murat Uçar), Eze (Dk. 90 Mete Demir)

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Stark, Mert Kuyucu (Dk. 71 Selim Ilgaz), Burak Altıparmak, Nizamettin Çalışkan (Dk. 78 Batuhan Kör), Çağrı Giritlioğlu, Gakpa (Dk. 53 Fırat Sarı), Diallo (Dk. 53 Mehmet Uysal), Adem Büyük

Goller: Dk. 47 ve 87 Eze, Dk. 51 Uğur Demirok, Dk. 80 Recep Niyaz (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Sekidika (Eyüpspor), Dk. 45 Diallo (Manisa FK)

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Eyüpspor, Manisa FK'yi 4-0 yendi.

Eflatun-sarılılar, 25. dakikada Uğur Demirok'un ayağından bir de penaltı kaçırdı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Abdullah Uğur, Uğur Demirok, Harun Tekin, Recep Niyaz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:27 Kırım'daki patlama Rus istihbaratının zayıflığını gözler önüne serdi
23:31 Giresunspor'u deviren Beşiktaş'a Romain Saiss'dan kötü haber! Trabzonspor maçında oynayamayacak
23:07 Aralarında eski bakan ve MHP'li bir ismin de yer aldığı 250 kişi İYİ Parti'ye geçti
23:01 Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oluyor
23:01 Akaryakıt zamları vatandaşı kara kara düşündürüyor! 30 liraya dayanacak
22:26 Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı
22:04 Evdeki yangında öldüğü sanılan liseli Büşra'yı annesinin eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
22:06 Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç
22:04 Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
21:18 Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 03:14:30. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement