Kayserispor: 2 - 2 - Son Dakika
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Kayserispor: 2 - 2

09.10.2022 16:36
Kayserispor: 2 - 2

STAT: Atatürk OlimpiyatHAKEMLER: Burak Şeker, Esat Sancaktar, Ömer Tevfik ÖzkoçÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir - Serkan Göksu (Dk. 46 Popov), Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Geraldo (Dk. 83 Gheorghe), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Avounou (Dk. 83 Mrsic) Onur Ayık (Dk.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Burak Şeker, Esat Sancaktar, Ömer Tevfik Özkoç

ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir - Serkan Göksu (Dk. 46 Popov), Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Geraldo (Dk. 83 Gheorghe), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Avounou (Dk. 83 Mrsic) Onur Ayık (Dk. 83 Del Valle), Umut NayirKAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt - Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo (Dk. 46 Ackah), Ramazan Civelek (Dk. 67 Emrah Başsan), Mensah (Dk. 67 Bertolacci), Kemen, Cardoso (Dk. 84 Gökhan Sazdağı), Gavranovic (Dk. 79 Mustafa Pektemek)GOLLER: Dk. 48 Umut Nayir, Dk. 59 Glumac (Ümraniyespor) - Dk. 25 Cardoso, Dk. 64 (P) Mensah (Kayserispor) SARI KARTLAR: Sackey, Oğuz Gürbulak, Gheorghe (Ümraniyespor)KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Glumac (Ümraniyespor)

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Ümraniyespor sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Kayserispor, 25'inci dakikada Cardoso'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Ümraniyespor, 48'inci dakikada Umut Nayir ve 59'uncu dakikada Glumac'ın golleriyle karşılaşmada 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Konuk ekipte Mensah, 64'üncü dakikada penaltıdan attığı golle skoru belirledi: 2-2.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 13'e, Ümraniyespor ise 3'e yükseltti.


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Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Serkan Göksu, Burak Şeker, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor: 2 - 2 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayserispor: 2 - 2 - Son Dakika
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