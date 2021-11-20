24. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Hasan Ali'nin pasıyla topla buluşan Chadli, sol kanattan ceza sahasına girdi. Belçikalı oyuncu, altı pas önündeki Mahmut'a pasını gönderdi. Mahmut, topu düzeltip sol ayağıyla sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0.

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