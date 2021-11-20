Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Gulbrandsen, Berkay Özcan, Chadli, Okaka
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr, Henrique, Gradel, Kayode
Goller: Dk. 17 Gulbrandsen, Dk. 24 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)
Sarı kart: Dk. 42 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir)
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamladı.
5. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Chadli'nin penaltı noktasına gönderdiği topa Mahmut gelişine vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Okaka'nın pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Gulbrandsen'in bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0.
24. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Hasan Ali'nin pasıyla topla buluşan Chadli, sol kanattan ceza sahasına girdi. Belçikalı oyuncu, altı pas önündeki Mahmut'a pasını gönderdi. Mahmut, topu düzeltip sol ayağıyla sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0.
37. dakikada konuk ekip etkili geldi. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan kullandığı taç atışında, savunmadan seken top yükseklik kazandı. Ceza sahasında boşta kalan Henrique göğsüyle topu düzeltip şutunu attı, meşin yuvarlak yan direkten döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor