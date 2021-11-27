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Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 3-0 - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 3-0

27.11.2021 15:29
Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 3-0

STAT: Antalya StadyumuHAKEMLER: Ali Şansalan, Erdinç Sezertam, Murat Tuğberk CurbayFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin- Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov (Dk. 84 Bahadır Öztürk), Bünyamin Balcı, Poli (Dk. 71 Hakan Özmert), Fredy (Dk. 84 Floranus), Güray Vural, Amilton (Dk.

STAT: Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Ali Şansalan, Erdinç Sezertam, Murat Tuğberk Curbay

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin- Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov (Dk. 84 Bahadır Öztürk), Bünyamin Balcı, Poli (Dk. 71 Hakan Özmert), Fredy (Dk. 84 Floranus), Güray Vural, Amilton (Dk. 84 Milosevic), Doğukan Sinik, Mukairu (Dk. 90 Gökdeniz Bayrakdar)AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona- Juanfran (Dk.46 Borja), Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Fatih Aksoy, Efkan Bekiroğlu (Dk. 57 Efecan Karaca), Candeias (Dk. 57 Wilson Eduardo), Emre Akbaba, Davidson (Dk. 71 Ahmet Ildız), Babacar (Dk. 71 Diedhiou)GOLLER: Dk.40 Bünyamin Balcı, Dk.68 Mukairu, Dk.90 Floranus (Fraport TAV Antalyaspor)SARI KARTLAR: Amilton (Fraport TAV Antalyaspor) - Awaziem (Aytemiz Alanyaspor)KIRMIZI KART: Dk. 65 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.9'uncu dakikada sol kanattan çizgiye inen Doğukan Sinik, içeri çevirdiği top, kaleci Marafona'yı geçmesine rağmen kimse dokunamadı. Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.21'inci dakikada orta sahadan topu alan Davidson'un, ceza alanı yayı üzerinden yaptığı sert şutta meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.32'nci dakikada Amilton'dan pası alan Doğukan Sinik'in, rakibini geçtikten sonra ceza alanı dışından ser vurdu, top auta gitti.40'ıncı dakikada Antalyaspor öne geçti. Kudryashov'dan topu alan Poli, pasını sağ kanattan ceza sahasına giren Bünyamin'e verdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Bünyamin Balcı, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.61'inci dakikada Alanyaspor'da Wilson Eduardo'nun yaklaşık 35 metreden sert vuruşunu kaleci Boffin tokatlayarak uzaklaştırdı.65'inci dakikada sarı kartı bulunan Tayfur Bingöl, rakibiyle girdiği mücadelede yerde kaldıktan sonra maçın hakemine itirazda bulununca ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.68'inci dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Bünyamin Balcı'nın uzun gönderdiği topta Alanyaspor savunmasından önce kafasını uzatan Mukairu, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Mukairu, kalecinin altından topu filelere gönderdi: 2-0.74'üncü dakikada Güray Vural'ın sol kanattan pasında ceza alanı altıpas üzerinde Mukairu'nun vuruşu yakın kale direğinin dibinden auta çıktı.90'ıncı dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Güray Vural, ortasını yaptı. Altıpasın hemen önünde Floranus gelişine yaptığı vuruşla skoru belirledi: 3-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fraport TAV Antalyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.


Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 3-0
Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 3-0
Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 3-0
Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 3-0
Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Ali Şansalan, Güray Vural, Antalyaspor, Balcı, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 3-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 3-0 - Son Dakika
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