Stat: Nef
Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş
Galatasaray: İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu (Dk. 90+3 Atalay Babacan), Aytaç Kara (Dk. 86 Alpaslan Öztürk), Feghouli (Dk. 74 Emre Kılınç), Halil Dervişoğlu (Dk. 74 Morutan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 86 Barış Alper Yılmaz), Mustafa Muhammed
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı (Dk. 64 Crivelli), Naldo, Kudriashov, Floranus (Dk. 81 Milosevic), Fredy, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Amilton (Dk. 64 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk. 72 Gökdeniz Bayrakdar), Mukairu (Dk. 64 Wright)
Goller: Dk. 45+1 Feghouli, Dk. 52 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 21 Naldo, Dk. 55 Veysel Sarı, Dk. 84 Milosevic (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 28 Aytaç Kara, Dk. 50 Marcao, Dk. 78 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 90+5 Oğulcan Çağlayan (Galatasaray)
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarısının son hafta maçında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.
51. dakikada sağdan serbest vuruş kullanan Güray Vural, topu ceza sahası önünde bulunan Doğukan Sinik'e verdi. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü
52. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Hücumdaki baskı sonrası kazanılan topla hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0
58. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Feghouli'nin yerden şutunda, top direğin dibinden auta gitti.
60. dakikada Fredy'nin ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta, kaleci İsmail Çipe topu yandan kornere çeldi.
89. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası önünde uygun durumda topla buluşan Mustafa Muhammed'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Boffin'de kaldı.
Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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