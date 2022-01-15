Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Balkovec, Adnan Uğur, Biglia, Karamoh, Emre Mor, Borini, Pesic
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Holmen, Selim Ay, Emir Han Topçu, Cemali Sertel, Sabo, Djokovic, Boldrin, Alper Potuk, Boyd, Pohjanpalo
Gol: Dk. 31 Pesic (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Dk. 26 Biglia (VavaCars Fatih Karagümrük)
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
31. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Sağdan Salih Dursun'un ortasında ceza sahası içinde arka direkte göğsüyle topu kontrol eden Pesic, dar açıdan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
40. dakikada Boyd'un ceza yayı içinden şutunda top kalecide kaldı.
45. dakikada Alper Potuk'un ceza sahası dışından şutunda top üstten az farkla auta çıktı.
İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın 6. dakikasında oyun durdurulurken, futbolcular, teknik heyetler ve tribünde yer alanlar trafik kazasında yaşamını yitiren İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık andı.
Kaynak: AA
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