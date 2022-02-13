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Fraport TAV Antalyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0 - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0

13.02.2022 17:51
Fraport TAV Antalyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0

STAT: AntalyaHAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar UyarcanFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Sousa - Bünyamin Balcı, Floranus, Naldo, Kudryashov, Hakan Özmert (Dk.70 Poli), Fernando, Ndao (Dk.61 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk.89 Sinan Gümüş), Fredy (Dk.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Sousa - Bünyamin Balcı, Floranus, Naldo, Kudryashov, Hakan Özmert (Dk.70 Poli), Fernando, Ndao (Dk.61 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk.89 Sinan Gümüş), Fredy (Dk.61 Admir Mehmedi), Luiz Adriano (Dk.70 Gökdeniz Bayrakdar)VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Salih Dursun, Luckassen, Zukanovic, Caner Erkin, Bistrovic (Dk.62 Levent Mercan), Biglia, Emre Mor (Dk.62 Ahmed Musa), Toure (Dk.46 Jimmy Durmaz), Karamoh (Dk.78 Salibur), BoriniGOLLER: Dk.17 Fernando, Dk.30 Kudryashov, Dk.85 Admir Mehmedi (Fraport TAV Antalyaspor)SARI KARTLAR: Admir Mehmedi (Fraport TAV Antalyaspor) - Bistrovic, Biglia, Viviano (VavaCars Fatih Karagümrük)

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederek 8 haftalık galibiyet özlemine son verdi.

2'nci dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında Karagümrüklü savunma oyuncularından seken topu önünde bulan Fredy'nin uygun pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.7'nci dakikada Fernando'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Luiz Adriano'nun kafa vuruşunu kaleci Viviano kurtardı. 17'nci dakikada Doğukan Sinik'in pasında ceza alanı dışında topla buluşan Fernando'nun sağ ayağıyla yaptığı plase sonucunda top kaleci Viviano'nun bakışları arasında ağlarla buluştu: 1-0.19'uncu dakikada gelişen Karagümrük atağında Emre Mor'un sert şutu Antalyaspor kalecisi Diogo'da kaldı.30'uncu dakikada Fernando'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna altı pas içerisinde iyi yükselen Kudryashov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.32'nci dakikada orta sahadan Hakan Özmert'in ceza alanı içerisine havadan uzun pasında Ndao'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.41'inci dakikada Ndao, pasını Fredy'e verdi. Sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Fredy'nin vuruşunu kaleci Viviano kurtarırken, boşta kalan topu önünde bulan Ndao'nun vuruşu ise yandan dışarıya çıktı.46'ncı dakikada Karagümrük atağında Karamoh'un ceza alanı dışından sağ ayağıyla yaptığı vuruşu Antalyaspor kalecisi Diogo kurtardı.55'inci dakikada Caner Erkin'in sol kanattan pasında ceza alanına giren Borini'nin sert vuruşu kale direğine paralel şekilde auta gitti.83'üncü dakikada uzun gönderilen topu sağ aut çizgisinde kontrol eden Ahmed Musa'nın rakibini geçtikten sonra yaptığı sert vuruş az farkla auta çıktı.85'inci dakikada sol kanattan ceza alanı içerisine giren Doğukan Sinik'in pasına hareketlenen Admir Mehmedi'nin ayağının ucuyla dokunduğu top direğe de çarparak ağlarla buluştu: 3-0.

Mücadele Fraport TAV Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.


- Antalya
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Halil Umut Meler, Doğukan Sinik, Sinan Gümüş, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fraport TAV Antalyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0 - Son Dakika
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