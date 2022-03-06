Stat: Antalya
Hakemler: Cüneyt Çakır, Erdem Bayık, Ömer Tevfik Özkoç
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Hakan Özmert, Fernando, Ndao, Mehmedi (Dk. 35 Fredy), Doğukan Sinik, Luiz Adriano
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Kerem Atakan Kesgin, Pedro Henrique, Gradel, Yatabare
Gol: Dk. 45 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor mücadelesinin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
5. dakikada Gradel'in ceza alanı dışından sol çaprazdan şutunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.
23. dakikada Floranus'un sağ kanattan ortasında ceza sahasında Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.
45. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Fernando'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısını Akdeniz ekibi, 1-0'lık üstünlükle tamamladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika