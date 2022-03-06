Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

06.03.2022 19:58
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: AntalyaHakemler: Cüneyt Çakır, Erdem Bayık, Ömer Tevfik ÖzkoçFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Hakan Özmert, Fernando, Ndao, Mehmedi (Dk.

Stat: Antalya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Erdem Bayık, Ömer Tevfik Özkoç

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Hakan Özmert, Fernando, Ndao, Mehmedi (Dk. 35 Fredy), Doğukan Sinik, Luiz Adriano

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Kerem Atakan Kesgin, Pedro Henrique, Gradel, Yatabare

Gol: Dk. 45 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor mücadelesinin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

5. dakikada Gradel'in ceza alanı dışından sol çaprazdan şutunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.

23. dakikada Floranus'un sağ kanattan ortasında ceza sahasında Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.

45. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Fernando'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Akdeniz ekibi, 1-0'lık üstünlükle tamamladı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Cüneyt Çakır, Veysel Sarı, Erdem Bayık, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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