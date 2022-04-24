Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

24.04.2022 21:17
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çiçek, Yusuf BozdoğanAltay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander, Thiam, Kazımcan Karataş, Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam, Poko, Thaciano, Rodriguez, Ahmed RayanGalatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar,...

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan

Altay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander, Thiam, Kazımcan Karataş, Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam, Poko, Thaciano, Rodriguez, Ahmed Rayan

Galatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Emre Kılınç, Berkan Kutlu, Babel, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

Gol: Dk. 8 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 28 Poko, Dk. 45+1 Rodriguez (Altay)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay-Galatasaray maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Galatasaray öne geçti. Berkan Kutlu'nun pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, dar açıda olmasına rağmen güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

11. dakikada sağ kanattan Pulgar'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde arka tarafta müsait durumdaki Nelsson'un kafa vuruşunda kaleci Lis topu kornere uzaklaştırdı.

20. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Gomis'in şutunda kaleci Lis'in de dokunduğu top kornere gitti.

42. dakikada Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Thaciano'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Galatasaray 1-0 önde bitirdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Volkan Bayarslan, Tolga Ünlü, Karataş, Muslera, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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