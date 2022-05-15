İttifak Holding Konyaspor- Atakaş Hatayspor: 3-1 - Son Dakika
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İttifak Holding Konyaspor- Atakaş Hatayspor: 3-1

15.05.2022 21:10
İttifak Holding Konyaspor- Atakaş Hatayspor: 3-1

STAT: Medaş Konya BüyükşehirHAKEMLER: Erkan Özdamar, Ekrem Kan, Süleyman Özay İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic, Musa (Dk. 78 Uğurcan), Abdülkerim, Guilherme, Michalak, Hadziahmetovic, Oğulcan (Dk. 78 Soner), Bytyqi (Dk. 87 Amilton), Çekici (Dk. 78 Rahmanovic), Cikalleshi (Dk.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Ekrem Kan, Süleyman Özay

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic, Musa (Dk. 78 Uğurcan), Abdülkerim, Guilherme, Michalak, Hadziahmetovic, Oğulcan (Dk. 78 Soner), Bytyqi (Dk. 87 Amilton), Çekici (Dk. 78 Rahmanovic), Cikalleshi (Dk. 69 Ahmed Hassan)ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir - Sadık, Fatih, Burak, Emre, Saint, Boudjemaa (Dk. 75 Muhammed Mert), Benzia (Dk. 46 Onur), Lobjanidze (Dk. 81 Kahraba), El Kaabi, Diouf (Dk. 61 Bertuğ) GOLLER: Dk. 5 Bytyqi, Dk. 72 Michalak, Dk. 87 Ahmed Hassan (İttifak Holding Konyaspor) - Dk. 15 El Kaabi (P) (Atakaş Hatayspor) SARI KARTLAR: Musa (İttifak Holding Konyaspor), Fatih, Diouf (Atakaş Hatayspor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 37'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, iç sahadaki son maçında Atakaş Hatayspor 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5'inci dakikada Bytyqi, 72'nci dakikada Michalak ve 87'nci dakikada Ahmed Hassan getirdi. Atakakaş Hatayspor'un karşılaşmadaki tek golü 15'inci dakikada penaltıdan El Kaabi'den geldi. Yeşil-beyazlı ekip, bu galibiyetle UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmayı garantiledi.5'inci dakikada Konyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Michalak ceza sahasına girip pasını Bytyqi'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.9'uncu dakikida Hatayspor penaltı kazandı. Sağ kanattan kullanılan korner Fatih kafayı vurdu. Musa'ya çarpan top kornere gitti. Öncesinde oyunu devam ettiren Erkan Özdamar, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.11'inci dakikada Diouf'un kullandığı penaltıda Sehic gole izin vermedi. Sehic'ten seken topu takip eden Sadık'ın vuruşunda  Musa'ya çarpan top ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Özdamar, Sehic'in penaltı atışından önce çizgiyi geçtiğini belirterek penaltı atışını tekrarlattı.15'inci dakikada penaltı atışını kullanan El Kaabi, skora dengeyi getirdi: 1-1.Maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. 71'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Skubic ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda topu üstten auta gitti. 72'nci dakikada Konyaspor öne geçti. Hadziahmetovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Michalak'ın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.87'nci dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Soner ortaladı. Ceza sahası içindeki Ahmed Hassan'ın kayarak yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşma, Konyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.


- Konya
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İttifak Holding, Konyaspor, Hatayspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor- Atakaş Hatayspor: 3-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: İttifak Holding Konyaspor- Atakaş Hatayspor: 3-1 - Son Dakika
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