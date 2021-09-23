Üye Girişi
Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

23.09.2021 20:55
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: ÜlkerHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunFenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Min-jae, Szalai, Osayi-Samuel, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Rossi, ValenciaGZT Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore,...

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Min-jae, Szalai, Osayi-Samuel, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Rossi, Valencia

GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Pelupessy, Diabate, Flavio, Sergio, Balde

Gol: Dk. 3 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 32 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında GZT Giresunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan Rossi'nin ortasında arka direkte topa dokunan Ferdi Kadıoğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

20. dakikada yapılan ortada Balde, meşin yuvarlağı Traore'nin önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından şutunda, top üstten dışarı gitti.

22. dakikada solda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası içinde uygun durumdaki Valencia'yı gördü. Valencia'nın şutunda, top yandan dışarı çıktı.

29. dakikada sağdan Zeki Yavru'nun ortasında ön direkte müsait durumda Balde'nin şutunda, top direk dibinden dışarı gitti.

33. dakikada topla ceza sahasına giren Mesut Özil'in şık pasında, uygun durumda topla buluşan Rossi'nin şutunda top kalecide kaldı.

39. dakikada GZT Giresunspor penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Diabate'nin ortasında meşin yuvarlak Mert Hakan Yandaş'ın koluna çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 40. dakikada topun başına geçen Balde'nin şutunda, top direkten oyun alanına döndü.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Cüneyt Çakır, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi 21:01 Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi Mahkeme salonunun penceresinden atlayan sanık hayatını kaybetti 20:26 Mahkeme salonunun penceresinden atlayan sanık hayatını kaybetti Bebeklerine yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını öne süren aileden suç duyurusu 20:09 Bebeklerine yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını öne süren aileden suç duyurusu
Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün 19:13 Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün Koyun sürüsüne saldıran ayıları kangal köpekleri uzaklaştırdı 18:59 Koyun sürüsüne saldıran ayıları kangal köpekleri uzaklaştırdı 18:38 "Kürt sorunu" polemiğine Cumhurbaşkanı'ndan ilk yorum: Türkiye'de böyle bir sorun yok
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza zam geldi 18:17 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza zam geldi Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak 18:14 Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak

Son Dakika Haberleri
18:56 Aileler aynı korkuyla telefona sarıldı! Çocuklara habersiz koronavirüs aşısı mı yapılıyor?
18:37 "Kürt sorunu" polemiğine Cumhurbaşkanı'ndan ilk yorum: Türkiye'de böyle bir sorun yok
18:16 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza zam geldi
18:15 Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i kadrosuna dahil etti
18:14 Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak
18:13 Son Dakika! Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil
18:02 Adliye idari işler müdürünün foyası ortaya çıktı! 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp satmış
17:52 Sahnede Beşiktaş'a küfreden Serdar Ortaç, özür diledi! Yaptığı hareketin sebebini anlattı
17:21 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 23 Eylül 2021
17:16 Çarşı'nın Serdar Ortaç paylaşımı ortalığı karıştırdı! Dansöz kıyafetli paylaşıma tepki büyüyor
Rıdvan Dilmen, F.Bahçeli Kim Min-Jae'yi öve öve bitiremedi: Ligimiz için fazla bir oyuncu Rıdvan Dilmen, F.Bahçeli Kim Min-Jae'yi öve öve bitiremedi: Ligimiz için fazla bir oyuncu         
21:11
Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in serbest kalma bedeli 400 milyon euro Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in serbest kalma bedeli 400 milyon euro         
20:31
Şemsiyelerinizi bugünden hazırlayın! Meteoroloji'den 4 bölgedeki 41 il için sağanak uyarısı Şemsiyelerinizi bugünden hazırlayın! Meteoroloji'den 4 bölgedeki 41 il için sağanak uyarısı         
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 27 bin 844 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 27 bin 844 yeni vaka tespit edildi         
20:00
Maç adeta golle başladı! Genç yıldız, sağ kanattan yapılan ortayı müthiş bitirdi Maç adeta golle başladı! Genç yıldız, sağ kanattan yapılan ortayı müthiş bitirdi         
19:12
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
Bolu'ya yılın ilk karı düştü Bolu'ya yılın ilk karı düştü         
18:18
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil Son Dakika! Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil         
18:14
Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak         
16:21
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı         
15:33
Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O. Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.         
15:30
Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'         
14:13
Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar         
12:59
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 21:23:54. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement