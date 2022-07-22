Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyisi açıklandı? Oxford Üniversitesi Maradona'yı ilk 3'e bile almadı - Son Dakika
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Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyisi açıklandı? Oxford Üniversitesi Maradona'yı ilk 3'e bile almadı

22.07.2022 12:15

Oxford Üniversitesi Matematik Profesörü Dr.Tom Crawford detaylı araştırmalar sonucu dünya futbol tarihinin en iyi futbolcusunu açıkladı. Araştırmaya göre Cristiano Ronaldo futbol tarihinin en iyisi oldu. Ronaldo'yu dünya yıldızı Lionel Messi takip ederken 3.sırada Brezilyalı yaşayan efsane Pele yer aldı. Efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın 9. sırada kalmasıysa dikkat çekti.

Oxford Üniversitesi Matematik Profesörü Dr.Tom Crawford'ın oluşturduğu algoritmaya göre futbol tarihinin en iyileri listelendi. Sportbible'ın haberine göre, kariyeri boyunca sahaya çıktığı 1122 maçta 815 gol kaydeden ve sayısız kupa kaldıran Portekizli süper yıldız bu araştırma sonucunda zirvede yer alıyor.

RONALDO'NUN TAKİPÇİSİ MESSİ

974 maçta 769 gol kaydeden ve futbol tarihine büyük bir iz bırakan Lionel Messi bu araştırma sonucunda ikinci sırada yer alıyor. Lionel Messi'yi, Brezilya efsanesi Pele takip ediyor. 4.sırada Ferenc Puskas yer alırken, 5.sırada ise Brezilyalı golcü Ronaldo Nazario bulunuyor.

İLK 10 SIRA

  1. Cristiano Ronaldo
  2. Lionel Messi
  3. Pele
  4. Ferenc Puskas
  5. Ronaldo Nazario
  6. Marco Van Basten
  7. Alfredo Di Stefano
  8. Michel Platini
  9. Diego Maradona
  10. Johan Cruyff
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Son Dakika Spor Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyisi açıklandı? Oxford Üniversitesi Maradona'yı ilk 3'e bile almadı - Son Dakika


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