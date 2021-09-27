Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 7. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Yılport Samsunspor, Denizlispor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Evinde Manisa'yı 1-0 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor zirvedeki yerini korudu.
Ligin 7. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kocaelispor-Tuzlaspor: 1-0
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Manisa: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Adanaspor: 3-1
Gençlerbirliği- Beypiliç Boluspor: 1-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor- Altınordu: 2-1
Menemenspor- Eyüpspor: 1-1
İstanbulspor- Balıkesirspor: 1-0
Bursaspor- MKE Ankaragücü: 0-4
Denizlispor-Yılport Samsunspor: 2-3
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|7
|6
|1
|0
|14
|0
|14
|19
|2.MKE ANKARAGÜCÜ
|7
|4
|3
|0
|13
|3
|10
|15
|3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|7
|5
|0
|2
|8
|6
|2
|15
|4.EYÜPSPOR
|7
|4
|1
|2
|11
|8
|3
|13
|5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|7
|4
|0
|3
|9
|7
|2
|12
|6.TUZLASPOR
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|7.YILPORT SAMSUNSPOR
|6
|3
|1
|2
|11
|10
|1
|10
|8.KOCAELİSPOR
|6
|3
|1
|2
|5
|6
|-1
|10
|9.MANİSA
|7
|3
|0
|4
|9
|10
|-1
|9
|10.MENEMENSPOR
|7
|2
|2
|3
|9
|14
|-5
|8
|11.GENÇLERBİRLİĞİ
|7
|2
|2
|3
|8
|13
|-5
|8
|12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|6
|2
|1
|3
|7
|6
|1
|7
|13.İSTANBULSPOR
|6
|2
|1
|3
|8
|8
|0
|7
|14.ALTINORDU
|7
|2
|1
|4
|9
|14
|-5
|7
|15.ADANASPOR
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|16.DENİZLİSPOR
|7
|2
|0
|5
|7
|11
|-4
|6
|17.BALIKESİRSPOR
|6
|2
|0
|4
|5
|9
|-4
|6
|18.BURSASPOR
|7
|1
|2
|4
|7
|12
|-5
|5
|19.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|6
|1
|1
|4
|5
|10
|-5
|4
8. Hafta
Ligde 8. haftanın programı şöyle:
1 Ekim Cuma:
20.00 Altınordu-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
2 Ekim Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Vefa)
16.00 Balıkerispor-Gençlerbirliği (Balıkesir Atatürk)
19.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Adana)
19.00 Kocaelispor-İstanbulspor (Kocaeli)
3 Ekim Pazar:
13.30 Beypiliç Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)
16.00 Yılport Samsunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Eyüpspor-Manisa (Eyüp)
19.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)
Kaynak: AA
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