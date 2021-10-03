Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 8. hafta maçları tamamlandı.
Deplasmanda Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Bereket Sigorta Ümraniyespor, 20 puanla liderliğini sürdürdü.
Ligde MKE Ankaragücü haftayı 18 puanla ikinci, Eyüpspor da 16 puanla üçüncü bitirdi.
TFF 1. Lig'de 8. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Altınordu-Menemenspor: 1-0
Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-0
Balıkesirspor- Gençlerbirliği: 0-2
Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-5
Kocaelispor- İstanbulspor: 2-1
Beypiliç Boluspor- Denizlispor: 0-0
Yılport Samsunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1
Eyüpspor- Manisa: 3-2
MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|8
|6
|2
|0
|15
|1
|14
|20
|2.MKE ANKARAGÜCÜ
|8
|5
|3
|0
|15
|4
|11
|18
|3.EYÜPSPOR
|8
|5
|1
|2
|14
|10
|4
|16
|4.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|8
|5
|0
|3
|14
|8
|6
|15
|5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|8
|5
|0
|3
|9
|8
|1
|15
|6.TUZLASPOR
|7
|4
|2
|1
|9
|4
|5
|14
|7.KOCAELİSPOR
|7
|4
|1
|2
|7
|7
|0
|13
|8.YILPORT SAMSUNSPOR
|7
|3
|2
|2
|12
|11
|1
|11
|9.GENÇLERBİRLİĞİ
|8
|3
|2
|3
|10
|13
|-3
|11
|10.ALTINORDU
|8
|3
|1
|4
|10
|14
|-4
|10
|11.MANİSA
|8
|3
|0
|5
|11
|13
|-2
|9
|12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|7
|2
|2
|3
|7
|6
|1
|8
|13.MENEMENSPOR
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|8
|14.İSTANBULSPOR
|7
|2
|1
|4
|9
|10
|-1
|7
|15.DENİZLİSPOR
|8
|2
|1
|5
|7
|11
|-4
|7
|16.ADANASPOR
|8
|1
|3
|4
|9
|15
|-6
|6
|17.BALIKESİRSPOR
|7
|2
|0
|5
|5
|11
|-6
|6
|18.BURSASPOR
|7
|1
|2
|4
|7
|12
|-5
|5
|19.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|7
|1
|1
|5
|5
|11
|-6
|4
9. hafta
TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarının programı şöyle:
16 Ekim Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eyüpspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-MKE Ankaragücü (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Denizlispor-Balıkesirspor (Denizli Atatürk)
19.00 Menemenspor-Yılport Samsunspor (Menemen İlçe)
17 Ekim Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Stadı açıklanmadı)
16.00 Manisa-Adanaspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor (Bitci Timsah Park)
18 Ekim Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Tuzlaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Kaynak: AA
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