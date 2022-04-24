Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Son Dakika

TFF 2. Lig'de 36. hafta maçları tamamlandı.

Pendikspor'un şampiyonluğunun, Eskişehirspor'un da düşmesinin daha önce belli olduğu Beyaz Grup'ta bu hafta da Karatay Termal 1922 Konyaspor'un düşmesi kesinleşti.

Kırmızı Grup'ta lider Sakaryaspor, bitime 2 hafta kala en yakın rakibi Bodrumspor ile 10 puanlık fark yakaladı ve şampiyonluğunu ilan etti. Sakarya temsilcisi, gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.

Grupta Bodrumspor, 1461 Trabzon ve Sivas Belediyespor da play-off'ta mücadele etmeyi garantiledi.

Kırmızı Grup'ta yapılan An Zentrum Bayburt Özel İdare-Afjet Afyonspor maçında konuk takım 5 kırmızı kart gördü. Bundan dolayı Bayburt temsilcisi karşılaşmayı 3-0 hükmen kazandı.

Ligde 36. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup: