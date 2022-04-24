Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

24.04.2022 17:52
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 36. hafta maçları tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 36. hafta maçları tamamlandı.

Pendikspor'un şampiyonluğunun, Eskişehirspor'un da düşmesinin daha önce belli olduğu Beyaz Grup'ta bu hafta da Karatay Termal 1922 Konyaspor'un düşmesi kesinleşti.

Kırmızı Grup'ta lider Sakaryaspor, bitime 2 hafta kala en yakın rakibi Bodrumspor ile 10 puanlık fark yakaladı ve şampiyonluğunu ilan etti. Sakarya temsilcisi, gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.

Grupta Bodrumspor, 1461 Trabzon ve Sivas Belediyespor da play-off'ta mücadele etmeyi garantiledi.

Kırmızı Grup'ta yapılan An Zentrum Bayburt Özel İdare-Afjet Afyonspor maçında konuk takım 5 kırmızı kart gördü. Bundan dolayı Bayburt temsilcisi karşılaşmayı 3-0 hükmen kazandı.

Ligde 36. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1. PENDİKSPOR32234553242973
2. AMED SPORTİF FAALİYETLER3215894134753
3. TARSUS İDMAN YURDU321571040301052
4. ISPARTA 3233157113628852
5. TECO KARACABEY BELEDİYESPOR321621454411350
6. BUCASPOR 192832148104839950
7. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR321461253421148
8. WEECOINS KIRKLARELİSPOR32111383829946
9. ANKARA DEMİRSPOR321210103832646
10. NAZİLLİ BELEDİYESPOR32111293532345
11. ŞANLIURFASPOR321110114537843
12. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR32101393733443
13. CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR32911123541-638
14. UŞAKSPOR32911122945-1638
15. PAZARSPOR32103193457-2333
16. AKHİSARSPOR3387183354-2131
17. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR33611163649-1329
18. ESKİŞEHİRSPOR3367203068-3822
19. GMG KASTAMONUSPOR00000000
Notlar:

1. Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

2. Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.

Kırmızı Grup:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1. SAKARYASPOR36249374235181
2. BODRUMSPOR36218759243571
3. 1461 TRABZON36217860312970
4. SİVAS BELEDİYESPOR36199865323366
5. ÇORUM FK361710953371661
6. AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE361791048351360
7. SİLAHTAROĞLU VANSPOR36161284842660
8. AFJET AFYONSPOR361781161392259
9. SOMASPOR36157144947252
10. ANKARASPOR3613121151401151
11. İNEGÖLSPOR36148144951-250
12. ETİMESGUT BELEDİYESPOR361211134551-647
13. DİYARBEKİRSPOR36125193342-941
14. SARIYER361010164554-940
15. SERİK BELEDİYESPOR36116194454-1039
16. ADIYAMAN FK36114214368-2537
17. TURGUTLUSPOR36810182960-3134
18. ERGENE VELİMEŞESPOR3695223671-3532
19. NİĞDE ANADOLU3677224279-3728
20. KAHRAMANMARAŞSPOR3647252377-5419

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Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Sakaryaspor, Termal, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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