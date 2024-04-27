Futbol: Trendyol Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem ErsoyKasımpaşa: Gianniotis, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara (Dk. 85 Sadiku), Fall (Dk. 90+2 Sadık Çiftpınar), Ngoy (Dk.

27.04.2024 18:24
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara (Dk. 85 Sadiku), Fall (Dk. 90+2 Sadık Çiftpınar), Ngoy (Dk. 63 Oğulcan Çağlayan), Hajradinovic, da Costa

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 73 Schindler), Alim Öztürk (Dk. 46 Ntcham), Van Drongelen, Bola, Benasser, Tait (Dk. 86 Muja), Holse (Dk. 70 Fofana), Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Mouandilmadji (Dk. 46 Dimata)

Gol: Dk. 3 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 41 Fall, Dk. 90+4 Gianniotis (Kasımpaşa), Dk. 72 Dimata, Dk. 78 Van Drongelen, Dk. 83 Fofana (Yılport Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

61. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Kasımpaşa atağında, Fall ceza sahasına girdi, penaltı noktası önüne hareketlenen da Costa'ya pasını erdi. da Costa'nın gelişine vuruşunda kaleci Okan sağına uzanıp topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı Kasımpaşa 1-0 kazandı.

Kaynak: AA

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