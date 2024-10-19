Futbol: Trendyol Süper Lig

Spor

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal, Robin Yalçın, Claro, Dubois, Shelvey (Dk 69. Dorukhan Toköz), Midtsjö, Emre Akbaba (Dk. 90+1 Taşkın İlter), Saiz (Dk. 69 Ampem), Ahmed Kutucu (Dk. 90+1 Halil Akbunar), Thiam (Dk. 90+5 Bruno)

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak (Dk. 70 Nielsen), Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Djalma (Dk. 86 İsmail Köybaşı), Solet, Ahmed Ildız (Dk. 81 Tijanic), Matsuki (Dk. 46 Hugo), Romulo, Juan (Dk. 70 Fofana)

Gol: Dk. 19 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Matsuki, Dk. 83 Solet (Göztepe)

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

63. dakikada Dubois'in pasında topla buluşan Thiam, sol kanattan orta açtı. Arka direkteki Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

76. dakikada Midtsjö'nün pasında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88. dakikada Nielsen'in sağdan açtığı ortada ceza sahası içinde topu kontrol eden Romulo'nun, kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunda kaleci Berke, meşin yuvarlağı çeldi. Berke, seken topu önünde bulan Tijanic'e de ayağıyla müdahale ederek meşin yuvarlağın kontrolünü sağladı.

Eyüpspor karşılaşmayı 1-0 kazandı.