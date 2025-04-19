Futbol: Trendyol Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet KısalKasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu, Fall, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Can Keleş, da CostaNet Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Turgunboev, Sundberg, Camara, Uğur Çiftçi, Tolga...

19.04.2025 14:49
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu, Fall, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Can Keleş, da Costa

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Turgunboev, Sundberg, Camara, Uğur Çiftçi, Tolga Ciğerci, Bekir Turaç Böke, Moutoussamy, Efkan Bekiroğlu, Simic, Manaj

Goller: Dk. 6 Can Keleş, Dk. 34 Fall (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 31 Ben Ouanes, Dk. 36 Opoku (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki Kasımpaşa-Net Global Sivasspor müsabakasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

6. dakikada Kasımpaşa öne geçti. da Costa'nın topuk pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Fall, çaprazdan sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Penaltı noktası üzerinde dönen topu alan Can Keleş, sert bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-0.

27. dakikada Uğur Çiftçi'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Simic, ceza sahası dışında topla buluştu. Bu futbolcu, kaleci Gianniotis'in öne açıldığı pozisyonda düzeltip vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top az farkla üstten kornere çıktı.

30. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Orta sahadan aldığı topla sağdan ceza sahasına giren da Costa'nın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural'dan dönen topu Fall kaptı. Bu oyuncunun pasında ceza sahası dışındaki Cafu, penaltı noktası üzerinde Can Keleş'i topla buluşturdu. Genç oyuncunun şutunda, Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

34. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. da Costa'nın ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Fall, kale sahası önü sağ çaprazında topla buluştu. Bu futbolcu, yaptığı vuruşla kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 2-0.

41. dakikada Net Global Sivasspor penaltı kazandı. 37'nci dakikada ceza sahası içinde Opoku'nun topa müdahalesinin ardından VAR uyarısı sonrasında hakem Ali Şansalan, pozisyonu tekrar izleyerek elle oynamaya hükmetti ve penaltı noktasını gösterdi. 42'nci dakikada penaltıda topun başına Manaj geçti. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Gianniotis gole izin vermezken dönen topu Uğur Çiftçi ağlara yolladı. Ancak VAR, Uğur Çiftçi'nin atış öncesinde ceza sahası içine girdiğini belirleyerek golün geçersiz olduğuna karar kıldı.

45+3. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Ben Ouanes, son çizgiye inip ceza sahasına hareketlenen Aytaç Kara'ya doğru ortasını yaptı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

Müsabakanın ilk yarısını Kasımpaşa 2-0 önde tamamladı.

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Kaynak: AA

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