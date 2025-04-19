Futbol: Trendyol Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet KısalKasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku (Dk. 67 Piatkowski), Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu (Dk. 90+11 Taylan Utku Aydın), Fall, Aytaç Kara (Dk. 90+11 Yusuf İnci), Ben Ouanes (Dk. 90+10 Barak), Can Keleş (Dk.

19.04.2025 15:57
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku (Dk. 67 Piatkowski), Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu (Dk. 90+11 Taylan Utku Aydın), Fall, Aytaç Kara (Dk. 90+11 Yusuf İnci), Ben Ouanes (Dk. 90+10 Barak), Can Keleş (Dk. 90 Brekalo), da Costa

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Turgunboev, Sundberg, Camara, Uğur Çiftçi, Tolga Ciğerci (Dk. 83 Pritchard), Bekir Turaç Böke (Dk. 54 Rodrigues), Moutoussamy, Efkan Bekiroğlu, Simic (Dk. 73 Koita), Manaj

Goller: Dk. 6 Can Keleş, Dk. 34 Fall, Dk. 90+9 Aytaç Kara (Penaltıdan) (Kasımpaşa), Dk. 84 Koita (Net Global Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Ben Ouanes, Dk. 36 Opoku, Dk. 81 Gianniotis, Dk. 90 Can Keleş (Kasımpaşa), Dk. 73 Sundberg (Net Global Sivasspor)

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 3-1 yendi.

48. dakikada sol kanatta topla buluşan da Costa, çaprazdan ceza sahasına girip yerden şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural bu pozisyonda gole izin vermedi.

75. dakikada ceza sahası önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına Cafu geçti. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

77. dakikada Ben Ouanes'in pasında topla buluşan Fall, kaleciyi geçip vuruşunu yaptı ancak savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Dönen topu Ben Ouanes kaptı. Bu futbolcunun şutunda defans araya girerek tehlikeyi önledi.

79. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Uğur Çiftçi ön direğe ortasını yaptı. Manaj'ın kafa vuruşunda, kaleci Gianniotis köşeye giden topu kornere göndermeyi başardı.

84. dakikada Net Global Sivasspor farkı 1'e indirdi. Rodrigues'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Uğur Çiftçi, son çizgiye inip kale sahası önüne çevirdi. Bu noktada müsait durumdaki Koita, net bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-1.

89. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Cafu penaltı noktasına ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda, köşeye giden topu Ali Şaşal Vural kornere çelmeyi başardı.

90+4. dakikada sol kanatta topla buluşan Rodrigues, kale sahası önüne hareketlenen da Costa'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere yolladı.

90+9. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. 90+4. dakikada Uğur Çiftçi'nin ceza sahası içinde Fall'a yaptığı hareket sonrasında VAR uyarısıyla hakem Ali Şansalan pozisyonu tekrar izleyip penaltı noktasını gösterdi. Aynı dakikada penaltıda topun başına Aytaç Kara geldi. Bu futbolcu, sert bir vuruşla farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Futbol: Trendyol Süper Lig - Son Dakika

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