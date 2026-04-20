Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın perdesi, tek maçla kapandı.
Ligde 30. haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor'u 3-0 yendi.
Şampiyonluk potasındaki ekiplerden Galatasaray, Natura Dünyası Gençlerbirliği deplasmanından kayıpsız dönerek iddiasını güçlendirdi.
Fenerbahçe konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalarak puan kaybederken, Trabzonspor da evinde ağırladığı RAMS Başakşehir'e uzatma dakikalarında puan kaptırarak şampiyonluk yarışında yara aldı.
Sonuçlar
Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-2
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 2-2
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor: 1-2
Kocaelispor-Göztepe: 1-1
Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray: 1-2
Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 1-0
Samsunspor-Beşiktaş: 2-1
Trabzonspor-RAMS Başakşehir: 1-1
Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor: 3-0
Puan durumu
Süper Lig'in 30. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|Puan
|1.GALATASARAY
|30
|22
|5
|3
|69
|23
|46
|71
|2.FENERBAHÇE
|30
|19
|10
|1
|68
|30
|38
|67
|3.TRABZONSPOR
|30
|19
|8
|3
|57
|32
|25
|65
|4.BEŞİKTAŞ
|30
|16
|7
|7
|54
|36
|18
|55
|5.RAMS BAŞAKŞEHİR
|30
|13
|9
|8
|48
|31
|17
|48
|6.GÖZTEPE
|30
|12
|12
|6
|37
|27
|10
|48
|7.SAMSUNSPOR
|30
|10
|12
|8
|36
|39
|-3
|42
|8.ÇAYKUR RİZESPOR
|30
|9
|10
|11
|41
|42
|-1
|37
|9.TÜMOSAN KONYASPOR
|30
|9
|10
|11
|38
|41
|-3
|37
|10.GAZİANTEP FK
|30
|9
|10
|11
|41
|49
|-8
|37
|11.KOCAELİSPOR
|30
|9
|9
|12
|25
|34
|-9
|36
|12.CORENDON ALANYASPOR
|30
|6
|15
|9
|35
|35
|0
|33
|13.KASIMPAŞA
|30
|7
|10
|13
|29
|41
|-12
|31
|14.HESAP.COM ANTALYASPOR
|30
|7
|7
|16
|30
|49
|-19
|28
|15.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ
|30
|6
|7
|17
|29
|44
|-15
|25
|16.İKAS EYÜPSPOR
|30
|6
|7
|17
|22
|44
|-22
|25
|17.ZECORNER KAYSERİSPOR
|30
|4
|11
|15
|21
|57
|-36
|23
|18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|30
|5
|5
|20
|27
|53
|-26
|20
Gelecek haftanın programı
Süper Lig'de 31. haftanın maç programı şöyle:
24 Nisan Cuma:
20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
25 Nisan Cumartesi:
14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel)
26 Nisan Pazar:
14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)
27 Nisan Pazartesi:
17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor (Alanya Oba)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Tüpraş)
