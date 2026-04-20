Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

20.04.2026 22:16
Şampiyonluk yolundaki rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, kalan 4 haftaya avantajlı girdi

Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın perdesi, tek maçla kapandı.

Ligde 30. haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor'u 3-0 yendi.

Şampiyonluk potasındaki ekiplerden Galatasaray, Natura Dünyası Gençlerbirliği deplasmanından kayıpsız dönerek iddiasını güçlendirdi.

Fenerbahçe konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalarak puan kaybederken, Trabzonspor da evinde ağırladığı RAMS Başakşehir'e uzatma dakikalarında puan kaptırarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

Sonuçlar

Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-2

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 2-2

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor: 1-2

Kocaelispor-Göztepe: 1-1

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray: 1-2

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 1-0

Samsunspor-Beşiktaş: 2-1

Trabzonspor-RAMS Başakşehir: 1-1

Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor: 3-0

Puan durumu

Süper Lig'in 30. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:

TakımlarOGBMAYAVPuan
1.GALATASARAY30225369234671
2.FENERBAHÇE301910168303867
3.TRABZONSPOR30198357322565
4.BEŞİKTAŞ30167754361855
5.RAMS BAŞAKŞEHİR30139848311748
6.GÖZTEPE301212637271048
7.SAMSUNSPOR30101283639-342
8.ÇAYKUR RİZESPOR30910114142-137
9.TÜMOSAN KONYASPOR30910113841-337
10.GAZİANTEP FK30910114149-837
11.KOCAELİSPOR3099122534-936
12.CORENDON ALANYASPOR3061593535033
13.KASIMPAŞA30710132941-1231
14.HESAP.COM ANTALYASPOR3077163049-1928
15.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ3067172944-1525
16.İKAS EYÜPSPOR3067172244-2225
17.ZECORNER KAYSERİSPOR30411152157-3623
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK3055202753-2620

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'de 31. haftanın maç programı şöyle:

24 Nisan Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

25 Nisan Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

26 Nisan Pazar:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

27 Nisan Pazartesi:

17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor (Alanya Oba)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Tüpraş)

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

