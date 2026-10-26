Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi tamamlandı.

Ligde haftanın perdesi, 3 maçla kapandı.

Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 yendi. Beşiktaş ise sahasında İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Haftanın en önemli mücadelesinde Galatasaray, ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Süper Lig'de 7. galibiyetini alan sarı-kırmızılı takım, puanını 22'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Bu sezon üçüncü yenilgisini yaşayan sarı-lacivertli ekip 16 puanda kaldı ve 5. basamağa geriledi.

Haftayı galibiyetle kapatan takımlardan Amed Sportif Faaliyetler 20 puanla ikinci, Trabzonspor 19 puanla üçüncü, Beşiktaş ise 18 puanla dördüncü basamakta yer aldı.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan müsabakaların 5'ini konuk ekipler, 4'ünü ev sahibi takımlar kazandı. Karşılaşmalarda toplam 27 gol kaydedildi.

Sonuçlar

Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmalarının sonuçları şöyle:

Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: 1-2

Eyüpspor-Kasımpaşa: 0-1

Gaziantep FK-Erzurumspor FK: 1-3

Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği: 2-0

Göztepe-Arca Çorum FK: 2-0

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 3-4

Beşiktaş-İstanbul Başakşehir: 2-0

Galatasaray-Fenerbahçe: 2-1

Puan durumu

Ligde 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 9 7 1 1 19 12 7 22 2.AMED SPORTİF FAALİYETLER 9 6 2 1 20 10 10 20 3.TRABZONSPOR 9 6 1 2 22 8 14 19 4.BEŞİKTAŞ 9 6 0 3 18 10 8 18 5.FENERBAHÇE 9 5 1 3 23 8 15 16 6.KASIMPAŞA 9 4 4 1 13 9 4 16 7.KOCAELİSPOR 9 5 0 4 11 9 2 15 8.ERZURUMSPOR FK 9 4 2 3 8 12 -4 14 9.ARCA ÇORUM FK 9 4 1 4 18 15 3 13 10.GÖZTEPE 9 3 3 3 19 16 3 12 11.CORENDON ALANYASPOR 9 3 3 3 9 11 -2 12 12.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 9 3 2 4 12 14 -2 11 13.ÇAYKUR RİZESPOR 9 3 1 5 11 15 -4 10 14.TÜMOSAN KONYASPOR 9 2 2 5 6 9 -3 8 15.GAZİANTEP FK 9 2 2 5 9 15 -6 8 16.GENÇLERBİRLİĞİ 9 2 2 5 7 18 -11 8 17.SAMSUNSPOR 9 1 1 7 8 21 -13 4 18.EYÜPSPOR 9 1 0 8 2 23 -21 3 10. hafta Süper Lig'de 10. hafta maçlarının programı şöyle: 30 Ekim Cuma: 20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 31 Ekim Cumartesi: 13.30 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli) 19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani) 1 Kasım Pazar: 13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor (Diyarbakır) 16.00 İstanbul Başakşehir-Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim) 16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park) 19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan) 2 Kasım Pazartesi: 20.00 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

Kaynak: AA