Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Stat: Skonto
Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu (Romanya)
RFS: Steinbors, Lipuscek, Jagodinskis, Jatta, Saric (Dk. 90+2 Zjuzins), Panic, Mares, Vlalukin (Dk. 85 Rakels), Simkovic, Emerson (Dk. 46 Friesenbichler), Ilic (Dk. 81 Maksimenko)
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara (Dk. 81 Ömer Ali Şahiner), Ndayishimiye, Ahmed Touba, Lima (Dk. 87 Hasan Ali Kaldırım), Mahmut Tekdemir (Dk. 87 Biglia), Aleksic (Dk. 59 Berkay Özcan), Deniz Türüç (Dk. 81 Münir), Traore, Serdar Gürler, Okaka
Kırmızı kart: Dk. 70 Simkovic (RFS)
Sarı kartlar: Dk. 61 Mahmut Tekdemir, Dk. 90+4 Traore (Medipol Başakşehir), Dk. 89 Mares, Dk. 90+3 Steinbors (RFS)
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında deplasmanda, Letonya temsilcisi RFS ile 0-0 berabere kaldı.
56. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Başakşehir savunmasının arkasına atılan topu kontrol eden ve ceza sahasına giren Ilic'in yakın mesafeden şutunda, meşin yuvarlak üst direkten geri döndü.
59. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Serdar Gürler ceza sahasına girdi. Serdar'ın yerden içeriye gönderdiği top savunmadan sekti, meşin yuvarlağı önünde bulan Berkay'ın dönerek şutunda, top kaleci Steinbors'un kucağında kaldı.
77. dakikada Medipol Başakşehir net fırsatı kullanamadı. Deniz Türüç sağ kanattan şık bir çalımla ceza sahasına girdi, son çizgiden altı pas önüne gönderdiği topa Mahmut Tekdemir ayak içiyle kaleye gönderdi. Kaleci Steinbors ayağıyla golü önledi, boşta kalan topu savunma kornere gönderdi.
Mücadele 0-0 sona erdi.
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