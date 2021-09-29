Üye Girişi
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

29.09.2021 00:10
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci haftanın ilk gün maçları sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci haftanın ilk gün maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin A, B, C ve D gruplarında ikinci hafta maçları tamamlandı.

Günün öne çıkan A Grubu maçında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği geçen yılın finalisti Manchester City'yi 2-0 yendi.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri, 8. dakikada Idrissa Gueye ve 74. dakikada mücadeleye ilk 11'de başlayan Arjantinli yıldız Lionel Messi kaydetti. Arjantinli oyuncu, PSG formasıyla ilk golüne bu maçta imza attı.

B Grubu'nda Liverpool, deplasmanda Porto'yu 18 ve 60. dakikalarda Muhammed Salah, 45. dakikada Sadio Mane, 77 ve 83. dakikalarda Roberto Firmino'nun ağları sarsmasıyla 5-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın tek golünü, 75. dakikada Mehdi Taremi attı.

Öte yandan, turnuvada toplam 31 kez ağları sarsan Mısırlı yıldız Salah, Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Afrikalı oyuncular sıralamasında ikinci sıradaki Kamerunlu Samuel Eto'o'yu (30) geçti. Sıralamanın zirvesinde ise bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli eski oyuncu Didier Drogba (44) yer alıyor.

Grubun diğer mücadelesinde ise Milan, konuk ettiği Atletico Madrid'e 2-1 mağlup oldu. İtalya temsilcisinin golü, 20. dakikada Rafael Leao'dan, İspanya ekibinin golleri ise 84. dakikada Antoine Griezmann ve 90+7. dakikada penaltıdan Luis Suarez'den geldi.

Ev sahibi ekipte Franck Kessie, ikinci sarının ardından gördüğü kırmızı kartla 30. dakikada takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Sheriff'ten tarihi zafer

"Devler Ligi"nde günün sürpriz sonucu D Grubu'nda yaşandı.

Real Madrid, konuk ettiği Sheriff'e 2-1 mağlup oldu. Moldova temsilcisinin gollerini 25. dakikada Jasurbek Yakhshiboev ve 90. dakikada Sebastien Thill kaydederken, Real Madrid'in tek golünü ise 65. dakikada penaltıdan Karim Benzema attı.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan ve ilk deplasman gollerini bu maçta atan Sheriff, iki maç sonunda topladığı 6 puanla grupta lider konumda bulunuyor. Moldova ekibi, ilk maçında Shakhtar Donetsk'i 2-0'la geçmişti.

Real Madrid'de ise Benzema, 17 Şampiyonlar Ligi turnuvasında ağları sarsan ilk oyuncu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester City (İngiltere): 2-0

Leipzig (Almanya) - Club Brugge (Belçika): 1-2

Porto (Portekiz) - Liverpool (İngiltere): 1-5

Milan (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya): 1-2

Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 1-0

Real Madrid (İspanya) - Sheriff (Moldova): 1-2

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı 00:04 Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Stefan Kuntz, Göztepe maçındaki performansına hayran kaldı! Berkan Kutlu, A Milli Takım biletini kaptı 23:54 Stefan Kuntz, Göztepe maçındaki performansına hayran kaldı! Berkan Kutlu, A Milli Takım biletini kaptı Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor 23:00 Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor
Kim doğruyu söylüyor? Beyaz Saray ile Pentagon arasında Afganistan krizi patlak verdi 22:50 Kim doğruyu söylüyor? Beyaz Saray ile Pentagon arasında Afganistan krizi patlak verdi Polisten kaçan sürücü, yaptığı kaza sonrası başından vurulmuş halde bulundu 22:12 Polisten kaçan sürücü, yaptığı kaza sonrası başından vurulmuş halde bulundu İlk kez görüntülendiler! Bilal Yiğit Koçak, milli atletle aşk yaşıyor 20:54 İlk kez görüntülendiler! Bilal Yiğit Koçak, milli atletle aşk yaşıyor
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu 20:24 Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan fenomen ördek aylık 4 bin 500 dolar kazanıyor 20:04 Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan fenomen ördek aylık 4 bin 500 dolar kazanıyor

Son Dakika Haberleri
18:21 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
18:10 Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu
18:04 Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı
17:47 İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun arayışlar sonrası eldiven içinde bulundu
17:42 Trump ve Putin arasında danışıklı dövüş! "Sana biraz sert davranacağım" demiş
17:30 Trabzonspor, liderliği kaçırdığı maç sonrası sert açıklama: Türk futbolunun yüz karası
17:25 Korkunç kaza can aldı! Motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı
17:24 Hakan Baş ve Bensu Soral resmen boşanma kararı aldı! Avukatlarına talimat bile verdiler
17:20 Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı
17:03 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Moldova ekibi Sheriff, deplasmanda Real Madrid'i 2-1 yendi Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Moldova ekibi Sheriff, deplasmanda Real Madrid'i 2-1 yendi         
00:08
29 Ekim'den sonra tam kapanma mı geliyor? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddiaları yalanladı 29 Ekim'den sonra tam kapanma mı geliyor? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddiaları yalanladı         
00:03
Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş         
23:13
Prof. Akçalı, Sinovac ve Biontech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçlarını açıkladı Prof. Akçalı, Sinovac ve Biontech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçlarını açıkladı         
22:54
Ajax'ın yıldızı Haller, Beşiktaş'a attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Ajax'ın yıldızı Haller, Beşiktaş'a attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
22:36
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan'la normalleşme sürecinde yol haritasını çizdi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan'la normalleşme sürecinde yol haritasını çizdi         
21:19
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
170 bin TL'lik birikimini kripto parada kaybeden elektrik işçisi bodrumda kendini astı 170 bin TL'lik birikimini kripto parada kaybeden elektrik işçisi bodrumda kendini astı         
20:05
AK Partili vekilden Arınç'a isim vermeden sert eleştiri: Dindarlar ülkesine midesinden değil, gönülden bağlıdır AK Partili vekilden Arınç'a isim vermeden sert eleştiri: Dindarlar ülkesine midesinden değil, gönülden bağlıdır         
19:29
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak         
15:28
Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi         
15:07
Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın         
15:00
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 00:16:13. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement