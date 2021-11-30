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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

30.11.2021 16:57
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Sarper Barış Saka, Murat Tuğberk Curbay, Özgür ErtemAltay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü (Dk. 55 Cebrail Karayel), Aka (Dk. 55 Deniz Kadah), Thiam, Kazımcan Karataş, Erhan Çelenk (Dk. 55 Kappel), Thaciano, Zeki Yıldırım, Rodriguez (Dk.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Sarper Barış Saka, Murat Tuğberk Curbay, Özgür Ertem

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü (Dk. 55 Cebrail Karayel), Aka (Dk. 55 Deniz Kadah), Thiam, Kazımcan Karataş, Erhan Çelenk (Dk. 55 Kappel), Thaciano, Zeki Yıldırım, Rodriguez (Dk. 85 Cem Özgener), Ahmed Rayan, Paixao (Dk. 85 Pinares)

Manisa FK: Metin Uçar, Mehmet Yılmaz (Dk. 65 Özgür Çek), Ahmet Kesim, Veli Çetin, Muhammet Taha Şahin (Dk. 83 Efe Taylan Altunkara), Yiğit Kerem, Kubilay Aktaş (Dk. 83 Mehmet Ali Çelik), Hakan Barış (Dk. 65 Tormin), Andre Sousa (Dk. 61 Kouter), Tabekou, Kemal Rüzgar

Goller: Dk. 34 Veli Çetin, Dk. 41 Tabekou (Manisa FK), Dk. 55 ve 69 Ahmed Rayan, Dk. 74 ve 84 Paixao (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 32 Rodriguez (Altay), Dk. 70 Veli Çetin (Manisa FK)

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 2-0 geriye düştüğü müsabakada Manisa FK'yi 4-2 mağlup eden Altay, adını 5. tura yazdırdı.

34. dakikada Manisa FK öne geçti. Sol kanattan Kubilay Aktaş'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası yakınındaki Veli Çetin, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.

38. dakikada hızlı gelişen Manisa FK atağında Kemal Rüzgar topla ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları pozisyonu uzaklaştırdı.

41. dakikada Manisa FK farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı sahasından atılan topa hareketlenen Tabekou, Thiam'a rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

55. dakikada Altay farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Rodriguez'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Ahmed Rayan, topu kontrol ettikten sonra röveşata ile topu filelere yolladı: 1-2.

69. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Paixao'nun pasına hareketlenen Ahmed Rayan, topla ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.

74. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan Kappel'in yaptığı ortada arka taraftaki Paixao, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 3-2.

84. dakikada Altay farkı 2'ye çıkardı. Kappel'in sağ kanattan aktardığı topa hareketlenen ceza sahasındaki Paixao, Efe Taylan'a rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-2.

Karşılaşmayı 4-2 kazanan Altay, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turuna yükseldi.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Deniz Kadah, Tolga Ünlü, Karataş, Cebrail, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


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