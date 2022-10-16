Futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor'un saha görevlisinin yaptığı hareketle sinirden deliye döndü - Son Dakika
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Futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor'un saha görevlisinin yaptığı hareketle sinirden deliye döndü

16.10.2022 15:44

Galatasaray'ın Kayserispor'a 2-1 yenildiği maçın devre arasında sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun saha görevlisiyle oldukça hararetli bir tartışma yaşaması gündem olmuştu. Milli futbolcunun, Kayserispor'un saha görevlisinin ısınan Galatasaraylı futbolcuların su şişesine tekme attığı ve Kerem Aktürkoğlu'nun bu duruma sinirlendiği belirtildi.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin devre arasında Kerem Aktürkoğlu ile ev sahibi ekibin saha görevlileri arasında tartışma yaşandı.

SAHA GÖREVLİSİ ŞİŞEYE TEKME ATTI

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu, devre arasında Kayserispor'un saha görevlisine oldukça sinirlendi. Milli futbolcunun bu kadar öfkelenmesinin sebebi ise ortaya çıktı. Kayserispor saha görevlisinin ısınan sarı-kırmızılı futbolcuların kullandığı su şişesine tekme attığı aktarıldı. Genç yıldızın ise bu hareket karşısında oldukça sinirlendiği ve görevliyle tartışma yaşadığı belirtildi.

Kayserispor'un saha görevlisi yaptığı hareketle Kerem Aktürkoğlu'nu çılgına çevirdi
Kayserispor'un saha görevlisi yaptığı hareketle Kerem Aktürkoğlu'nu çılgına çevirdi

PERFORMANSI ELEŞTİRİLİYOR

Son dönemlerde performansı eleştirilen Kerem Aktürkoğlu, Okan Buruk'un tercihiyle Kayserispor maçına yedek kulübesinde başladı. Milli futbolcu mücadelenin 87. dakikasında Lucas Torreira'nın yerine oyuna dahil oldu. Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıkarken 2 gollük skor katkısı verdi.

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Son Dakika Spor Futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor'un saha görevlisinin yaptığı hareketle sinirden deliye döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor'un saha görevlisinin yaptığı hareketle sinirden deliye döndü - Son Dakika
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