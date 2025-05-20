Futbolcular Derneği'nden TFF'ye Tepki

- Saffet Akyüz: "Federasyon burada geri adım atmak istemediklerini söyledi"

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz:

"Olumlu bir haber çıkmazsa konuyu tahkim kuruluna taşıyacağız"

"Kararın kulüpler lehine olduğu gibi futbolcular lehine de olması gerekiyor"

İSTANBUL - Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz, 3. Lig'de getirilen 'yaş sınırı' kuralıyla ilgili TFF yönetimine yapıcı bir öneri sunduklarını belirterek, "Federasyon burada geri adım atmak istemediklerini söyledi. Eğer federasyondan yapıcı bir dönüş alamazsak tüm mecralarda konuyu tekrar yansıtacağız. Ulaşabileceğimiz her yere ulaşacağız. Hakkımızı arayacağız" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), 3. Lig kulüplerinin, 31 Aralık 2000 ve öncesinde doğmuş en fazla 5 futbolcuya lisans çıkarabilmesine ilişkin aldığı kurala Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği ile 3. Lig'de forma giyen futbolcular tepki gösterdi. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz, federasyon yetkilileri ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Verilen kararı futbolcuları temsilen kesinlikle kabul etmediklerini belirten Akyüz, "Federasyon Başkanı, bu konuyla ilgili geri adım atmayacağını söyledi. Sonrasında Mecnun Başkan ile de görüştük. Kendilerine yapıcı bir çözüm sunmaları gerektiğini söyledik. Yukarıdan bastırarak değil, aşağıyı destekleyerek yeni bir açılım sunduk. Bununla ilgili yarın tekrar görüşeceğiz. Bizim izlenimimiz olarak, federasyonun bu yaşanan süreçte özellikle 3. Lig kulüplerinin çok sıkıntı içerisinde olduğunu, bu sıkıntıyı çözebilmek içinde futbolcular üzerinde bir karar alınması gerektiğini söyledik. Eğer bir yanlış varsa bu yanlışın kulüpler ve başkanlar bazında bir yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bir şey değişecekse kulüp yapılarının değişmesi gerekiyor. Rekabetin doğru insanların, doğru çalıştırıcıların, doğru oyuncuların seçilmesi gerektiğini anlattık. Federasyon burada geri adım atmak istemediklerini söyledi. Yapıcı bir öneriyi tekrar sunduk. Bizim burada yapmamız gereken sürecin çok kısa olduğunu ve eğer olumlu bir haber çıkmazsa konuyu tahkim kuruluna taşıyacağız. Eğer federasyondan yapıcı bir dönüş alamazsak tüm mecralarda konuyu tekrar yansıtacağız. Ulaşabileceğimiz her yere ulaşacağız. Hakkımızı arayacağız. Bu zamana kadar hiçbir birliktelik sağlayamamıştık. Bu kadar insan burada bir birliktelik sağladıysa, burada bir mağduriyet vardır. Bundan sonra futbolcuların gücünü arkamıza alarak, güzel bir rekabetle, futbolcuları da geliştirerek iyi kulüpler, iyi başkanlar olmasını diliyoruz. İnşallah federasyonda bu konuda bizimle birlikte hareket eder. Yapıcı bir kararla buradan çıkarız" ifadelerini kullandı.

"Kararın kulüpler lehine olduğu gibi futbolcular lehine de olması gerekiyor"

Federasyonla yapılan görüşmeden bir sonuç elde edemediklerini, yarın tekrardan bir görüşme gerçekleştireceklerini söyleyen Akyüz, "Yarın özellikle 2. ve 3. Lig başkanlarıyla tekrar bir araya geleceğiz. Böyle bir randevumuz var. Orada da fikirlerimizi, onların bakış açısını, bizde futbolcular olarak bakış açımızı anlatacağız. Oradan bir netice çıkarsa tekrar bu kararı revize edip, olması gereken şekle sokabiliyorsak sokacağız. Sokamıyorsak biz bunu kendi içimizde çözmeliyiz. Çözemesek de burada bir mağduriyet var. Bu mağduriyetinde bir karşılığı mutlaka olacaktır. Çünkü federasyonun aldığı kararlar Allah'ın kanunları değil. Bugün yetkili onlardır. 6 ay sonra başkası gelecektir. Aldıkları kararların kulüpler lehine olduğu gibi futbolcuların lehine de olması gerekiyor. O yüzden buradaki kararın futbolcuların lehine olmadığını ve bunun kaldırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Yıkıcı değil, yapıcı şeylerin olmasını istiyoruz"

Futbolcular olarak yıkıcı değil, kararın yapıcı olması gerektiğini vurgulayan Akyüz, "Biz yıkıcı değil, yapıcı şeylerin olmasını istiyoruz. Sporun kardeşlik ve barış için olduğunu düşünüyoruz. Dünyada en adil meslek grubunun futbolculuk olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada başarılı bir futbol istiyorsak, kimsenin önünü kapatarak veya gençlerin önünü açarak olmayacağını bilmemiz gerekiyor. İyilerin oynaması gerekiyor. Futbolu güzelleştiren kimse onun ayakta kalıp, onun oynaması gerektiğini düşünüyorum. Değerli Futbol Federasyonu temsilcileri de gençler oynayamıyor diyorlar. O zaman kulüplerimizi eleştirmemiz gerekiyor. Baktığımızda alt liglerde kaç takımda alt yapı tesisleri var. Yemekhanesi olan, sahası olan, SGK borcu olmayan kaç tane kulüp var? Bence aşağıdan başlayarak bu yapılanmayı yaparlarsa futbolcular olarak bizim içimizde de yanlış yapanlar mutlaka temizlenecektir. Yukarıda da temizlensin, aşağıda da temizlensin" diye konuştu.

Hep birlikte futbol camiasının çatısı altında olduklarını dile getiren Yasin Palaz ise şunları söyledi:

"Bir görüşme gerçekleştirdik. Futbolcuların ve futbolculardan kaynaklı ailelerinin maalesef gelecekle alakalı etkileneceklerini ilettik. Kontenjan konulmadan sadece iyi olanın sahada olmasını, rekabet halinde futbolu daha iyi yere taşımasını istedik. Gelinen noktada gördüğümüz yaklaşım biraz kati olmasa da başta sporun içerisinde gelmekte olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor'un içerisinden gelmiş federasyon başkanımız, eski Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz bizleri anlayacak en iyi insanların onlar olduğunu düşünüyoruz. En aşağıdan en yukarıya gelen büyüklerimiz olarak. Buradaki binlerce insanın mağduriyetini göz ardı etmeyeceklerdir diye düşünüyorum. İnşallah hem gençlerin olmasına teşvikle, hem de buradaki 26 yaş ve üzeri birçok oyuncunun ailesinin mağdur edilmeden bu kararın revize edilerek Türk futbolunu daha iyi bir noktaya getirmek adına bir şeyler yapılabileceğini düşünüyorum."