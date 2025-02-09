Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı - Son Dakika
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Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı

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Türk futbolunda yıllardır bitmeyen hakem tartışmaları Meclis'e de sıçradı. "Çaykur Rizespor'un emeği sahada skandal hakem kararlarıyla gasp edildi" diyen AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, TFF'yi istifaya davet ederken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak "Orta hakemler için de yabancı hakem uygulaması gelsin" ifadelerini kullandı.

09.02.2025 09:50
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Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e de taşındı. Meclis Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Çaykur Rizespor'un emeğinin sahada skandal hakem kararlarıyla gasp edildiğini söyledi, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya çağırdı.

"FUTBOLDA ADALET SAĞLANMADAN BAŞARI OLMAZ"

Gazeteduvar'ın haberine göre "Rizespor'un hakkı neden teslim edilmiyor?" sorusuna yanıt isteyen Mertoğlu, "Futbol sadece büyük takımlar için mi oynanıyor? Eğer adalet sahada sağlanmıyorsa o ligde güven kalmaz. Tüm futbol kamuoyunu haksızlığa karşı durmaya çağırıyoruz. Çaykur Rizespor yalnız değildir. Futbolda adalet sağlanmadan başarı olmaz. Yeter, artık durun" diye isyan etti.

"ORTA HAKEMLER DE YABANCI OLSUN"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak da hakem hatalarının artık tahammül sınırlarını aştığını söyledi, "Hakemlerin yönetimi, adaletten uzaklaştıkça Türk futboluna olan güven de hızla eriyor. Bu şekilde bu sezonun sağlıklı tamamlanması mümkün değildir. TFF'ye çağrım açık ve net, madem VAR sisteminde yabancı hakem uygulamasına gidildi, o hâlde aynı adımı atın ve orta hakemler için de yabancı hakem uygulaması gelsin" çağrısı yaptı.

Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis\'e taşındı

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Son Dakika Spor Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Burak:
    Önce taraftarı kışkırtan, hakaret eden KULÜP YÖNETİCİLERİ ve Medya yorumcuları baş sorumludur. Bunların kurduğu korkunç baskıda iyi hakemler bile düzgün maç yönetemez. Yöneticilerin, medyanın ve tribündeki bazı grup taraftarların hakaretlerine, kışkırtmalarına müdahale edilmelidir. 279 0 Yanıtla
  • ferhat:
    FB avrupa liginde 32 takımdan; en çok sarı kart görmede 1.sırada, en çok kırmızı kart görmede 4.sırada. FB Türkiye liginde En Az KART görenlerden ve kırmızı kart görmeyen 3 takım Konya, Eyüp, FB! TFF İSTİFA! Üst düzey kaliteli hakem zorunluluktur! 182 4 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    FB tribünleri, özellikle Hatay Göztepe maçları başta olmak üzere birçok maç TÜRK kulüplerine, hakemlerine, şehrin insanlarına inanılmaz hakaretler ettiler. Yöneticileri ve teknik direktörü birçok açıklamasında ülkemizi aşağılıyorlar, hedef gösteriyorlar, kaos çıkarıyorlar. TFF ise ceza vermeyerek teşvik ediyor, suçluya ceza vermedikçe arsızlaşır. İçkarışıklığa sürükleyecekler ALLAH korusun. Lütfen önlem alın, suçluları cezalandırın. 163 18 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    chp futboldan yüz buluyor alikoç ve acun halkı kin ve nefrete düşürüyor yorumcuların konuşmaları dikkate alınmalı bu çirkeflik umursamazlık siyasete nüksediyor 123 4 Yanıtla
  • ferhat:
    GS FB maçlarında, 2001 yılından beri GS kendi sahasında penaltı kullanmadı! GS'a kendi sahasında bile lehine penaltı verilmiyor verilemiyor! TFF İSTİFA! Üst düzey kaliteli hakem zorunluluktur! 108 5 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Tribünlerde şehrin insanlarına kulüplerin değerlerine hakaretler ediliyor, terör örgütü tezahüratları yapılırken siz neden sorumluluk alıp bir şeyler yapmıyorsunuz? Cumhuriyet Savcılarımız tribünleri, onları örgütleyen yöneticileri soruşturmalı, halkı kışkırtmaya çalışıyorlar. 102 0 Yanıtla
  • Feti2323:
    fenerbahçe ülkenin en büyük sorunudur kesinlikle ligden atılması lazım 89 13 Yanıtla
  • Öner Çelik:
    Fetöbahçe lağvedilmeden lig düzene girmez. Adamlar kendi problemlerinin üstünü örtmek için yaptıkları suçları karşı tarafa yıkma peşinde. Fenerbahçe bu ülkenin beka sorunudur. 87 8 Yanıtla
  • Burak:
    Kulüp yöneticileri kendilerine soruşturmalar açılmasın diye büyük kurumlarda görev alıyorlar belki de. Ülkenin en büyük sivil toplum oluşumlarında büyük güce sahip olup dokunulması zor oluyorlar. Gitme sana muhtacız bile tiyatro, kendi adamlarına söylettiler. Oysaki her anlamda onlar kulübe muhtaç. Kulüp yöneticileri hakemleri, rakip takımları ve değerlerini hedef göstererek kendi takım taraflarını ellerinde tutuyorlar. Tribünleri kışkırtanlara dikkat edilmeli. 93 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    şunların tartişgina bakın vatandaş yararına bi şey yok millet ekmek parası derdinde hayret bi şey ya 48 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı - Son Dakika
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