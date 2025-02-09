Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis\'e taşındı

Spor

Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e de taşındı. Meclis Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Çaykur Rizespor'un emeğinin sahada skandal hakem kararlarıyla gasp edildiğini söyledi, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya çağırdı.

"FUTBOLDA ADALET SAĞLANMADAN BAŞARI OLMAZ"

Gazeteduvar'ın haberine göre "Rizespor'un hakkı neden teslim edilmiyor?" sorusuna yanıt isteyen Mertoğlu, "Futbol sadece büyük takımlar için mi oynanıyor? Eğer adalet sahada sağlanmıyorsa o ligde güven kalmaz. Tüm futbol kamuoyunu haksızlığa karşı durmaya çağırıyoruz. Çaykur Rizespor yalnız değildir. Futbolda adalet sağlanmadan başarı olmaz. Yeter, artık durun" diye isyan etti.

"ORTA HAKEMLER DE YABANCI OLSUN"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak da hakem hatalarının artık tahammül sınırlarını aştığını söyledi, "Hakemlerin yönetimi, adaletten uzaklaştıkça Türk futboluna olan güven de hızla eriyor. Bu şekilde bu sezonun sağlıklı tamamlanması mümkün değildir. TFF'ye çağrım açık ve net, madem VAR sisteminde yabancı hakem uygulamasına gidildi, o hâlde aynı adımı atın ve orta hakemler için de yabancı hakem uygulaması gelsin" çağrısı yaptı.