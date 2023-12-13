Ligler 19 Aralık\'ta başlayacak

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü- Rizespor maçının son düdüğünün çalmasıyla sahaya inen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştirmesinin yankıları sürüyor. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Faruk Koca tutuklanırken, tüm ligler de ertelenmişti. Bugün bir basın açıklaması yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını açıkladı.

DERBİ TARİHİ DEĞİŞMEDİ

Büyükekşi, liglerde bu hafta sonunda oynaması gereken maçların 10 Ocak'a ertelendiğini söyledi. Bu hafta yapılması gereken maçlar 10 Ocak'a ertelenirken, 19 Aralık'tan itibaren ligin 17. hafta maçları oynanacak. Bu kararla ligin 18. haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi değişmedi.

"HALİL UMUT MELER'İN DURUMU İYİ"

Halil Umut Meler'in durumunun iyi olduğunu söyleyen Büyükekşi, "Halil Umut Meler bizim için sadece bir hakem değil, uluslararası arenalarda kendisiyle iftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz bir hakemimiz. İyi bir aile babası ve iyi bir insan. Bugün konuşacağımız hiçbir şey, hakemimiz zalimce tekmelenirken iki eli başında yerde sürüklendiği fotoğraftan daha fazla şey söyleyemez. Hakemlere saldırı ve orantısız baskıya hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Halil Umut Meler çok şükür iyileşiyor. Taburcu oldu. 12 günlük bebeği Ege ile ailesine kavuşuyor. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ VE BAKANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Süreçle ilgili hükümet yetkililerine de teşekkür eden Büyükekşi, "Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımıza sunmak istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Adalet Bakanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"PFDK PERŞEMBE GÜNÜ KARARINI AÇIKLAYACAK"

Yeni yaptırımların getirileceğini de ekleyen Büyükekşi, "Olayın sorumluları hakkında yüce Türk adaleti gereğini yapmıştır. TFF olarak, Hukuk Müşavirliğimiz sevkleri yaptı. PFDK perşembe günü gereğini yaparak kararını açıklayacak. Disiplin talimatlarında devre arasında değişik yapacağız. Bu olayın tekrarlanmaması için ilave yaptırımlar ve para cezası getireceğiz." şeklinde konuştu.

ANKARAGÜCÜ'NÜN PUANI SİLİNECEK Mİ?

Daha sonra soru cevap kısmına geçen Büyükekşi, "Ankaragücü'nün puanı silinecek mi?" sorusuna da yanıt verdi. Kararı verecek olanın TFF yönetimi olmadığını söyleyen Büyükekşi, "TFF'nin kurulları var. TFF Hukuk Kurulu Başkanı her hafta maçlar oynandıktan sonra ceza kuruluna sevkler yapıyor. Dün de gerekli sevkler yapıldı. TFF'nin bu konuda bir karar yetkisi yok. Yetki, bağımsız olan PFDK'da. Onlar da yarın da toplanacak. Karar, perşembe günü de açıklanacaktır." dedi.

HALİ UMUT MELER BIRAKACAK MI?

"Hakemlerin maça çıkmak istemediği doğru mu? Halil Umut Meler bırakmayı düşünüyor mu?" sorusuna da yanıt veren Büyükekşi, "Hakemler resmi açıklama yaptı. Hepimiz insanız, aslında önce bunu düşünmemiz lazım. Hakemlerin ruh halleri o gün çok kötüydü. Hafta sonu hakemlerle kamp yapacağız. Psikolojilerinin eski hale gelmesi için büyük bir çaba içerisinde olunacak. Öz güvenlerini yerine getirmeye çalışacağız. Hakemlerin hepsi empati yapıyor. Biz de onlara gerekeni anlattık ve onlar da mutabık kaldı. Halil Umut Meler de UEFA ve FIFA tarafından saygın bir hakemimiz. EURO2024'te de görev almasını bekliyoruz. Geçen hafta hakemlerin başında Rosetti ile görüşme yaptım. Halil Umut Meler'in bırakmayı düşündüğü doğru değil. Kaybetmek çok kolay, kazanmak lazım. Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız." dedi.