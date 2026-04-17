Futbolda Yapay Zeka ve Scout Ekipleri

Futbolda yapay zekanın karar alma süreçlerindeki yeni rolünün tartışıldığı Değişen Transferler ve Scouting Dünyası Paneli, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Acıbadem Sports Fulya'da düzenlenen panele Acıbadem Sağlık Grubu İcra Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, teknik direktör Abdullah Avcı, Comparisonator CEO'su (Üst Yönetici) Tarkan Batgün ve davetliler katıldı.

Mustafa Eröğüt, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2006 yılında çalışmaya başladığını hatırlatarak, "Sürdürülebilirlik bizim için kağıtları boşa harcamayın, suyu boşa akıtmayın gibi bir kavramdı. Abdullah hoca o zamandan departmanlaşmayı kuruyordu. Bütün departmanlar ayrı olabilir. Yönetimsel ve finansal sürdürülebilirlik çok önemli. Kulüplerin sürdürülebilirliği doğru scout planlamalarıyla oluyor. Başakşehir'in 12 yılda 10 kez Avrupa kupalarına katılımının temellerini attı. İnsanlar değişime direnir. Bilinmezlikten gelen bir korku vardır. Nereye gitmek istediğinizi anlatmanız lazım. O zamanlar yurt dışında farklı bölgelere scoutlar gönderirdik. O zamanlar böyle departmanlar yoktu. CD'ler ve DVD'ler ile oyuncu izliyorduk." diye konuştu.

Başakşehir döneminde Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor'un transfer süreciyle ilgili konuşan Eröğüt, şu değerlendirmede bulundu:

"Başakşehir sezonun ilk yarısını lider tamamlamıştı. Rapor geldi. Mehmet Batdal ile ilgili rapor geldi. Sezonun yarısında oynayamayabilir. Merkezde uzun topları alabilecek bir oyuncu gerekiyor. Son iki gün, devre arasında transfer yapmak çok zordur. Büyük bonservisler vermeniz ya da neden boşta olduğunu bilmediğiniz oyunculara yönelmek gerekir. Adebayor öyle bir oyuncu. Crystal Palace'tan ayrılmış, 6 aydır futbol oynamıyordu. Hemen iletişime geçtik. Kulüp takımı biliniyor, milli takımda nasıl diye merak ediyoruz. Alternatif olabilir. Crystal Palace'ta Alan Pardew ile çalışmıştı. Emre Belözoğlu'ndan rica ettik. O Newcastle United'da Pardew ile çalışmıştı. 'Son durumu nedir?' diye sorduk. Bilgiler aldık. Risk denebilecek bir transferi yaptık. Oyunu ve opsiyonları değiştirdi. Tabii ki Adebayor'u almak için socuting'e mi gerek var? Scouting işi daha çok evet demek yerine hayır diyebilme sanatı. Büyük isimleri herkes biliyor ama bu araştırmaları yapıp bunu almamamız gerekir, kaynağımızı doğru kullanmamız gerek diyebilmektir. Okan hoca döneminde Martin Skrtel transferi de böyleydi. Aradığımız merkez savunmayı bulamadık. O Atalanta ile imzalamıştı. Beni aradı, 'Gasperini 3-5-2 oynuyor. Ben bu yaştan sonra asla 3-5-2 oynayamam. Ben gelmek istiyorum.' dedi. Sabah Bergamo'da feshetti. Öğlen uçağa bindi. Akşam sağlık kontrolünde. Gece 12'ye 5 kala bildirdik."

Abdullah Avcı ise teknolojide yapay zeka sürecinde son 15 senede hızlı bir şekilde mesafe katedildiğini belirterek, "Mustafa Bey ile A Milli Takım'da birlikte olduğumuz süreçten Başakşehir'e dönünce profesyonel departmanlar kurduk. Oyuncu havuzu oluşturmak için kulübün hızlı şekilde hareket etmesiyle bu süreci gerçekleştirdik. Ekip çalışması bu konuda son derece önemli. Biz yüklerin eşit dağılmasını isteriz. Sahadaki oyuncuların yükünün de eşit dağılmasını isteriz. Futbol iyi oyuncularla oynanıyor. Bizim zamanımızda tecrübeyle, tavsiyelerle yapılan transferler artık yapay zekayla, verilerle yapılıyor. Ne teknik adam ne yönetici, tamamen departmanın karar vermesiyle transferler oluyor. Günümüzde bir teknik adamın yoğunluğu çok fazla. Başakşehir'de ayda bir scout ekibiyle toplantı yapıyorduk. Önemli faydasını da görebiliyoruz. Benzerini Trabzonspor'da yaşadım." ifadelerini kullandı.

Oyuncu profili konusunda santrforun fizikli ve dengeli olmasının önemine değinen Avcı, "Topla oyunda, topa sahip olduğunda teknik kapasitesi iyi oyuncular problemi çözebiliyor." dedi.

Tarkan Batgün, İngilizce kaynak olan "The Book of Scouting - Volume One" (Scouting'in Kitabı - Birinci Bölüm) kitabıyla ilgili bilgiler verdi.

Batgün, dünyadaki scouting departmanlarını incelediğinin altını çizerek, "Oyuncular özellikle son zamanlarda hiç görmeden sadece platformlarda görülerek alınır. Oyuncu bir okul yaptırmışsa, insanlara iyilik yapmışsa o iyi bir oyuncudur, alabilirsiniz. Ama bu iş nasıl yapılır? Kapıkule'den çıktığınızda scouting departmanları var. Bulgaristan Süper Ligi'nde her takımın bir scouting departmanı, sportif direktörü ve scout şefi var. Türkiye'ye ilk geldiğimde 2007-2008 sezonunda ilk ziyaret ettiğim hoca Abdullah Avcı'ydı. Recep Uçar da vardı. Herhalde Türkiye'nin ilk scout ekibi buydu. Recep hoca sürekli oyuncu izlerdi çünkü Abdullah hoca tüm oyuncuların canlı izlenmesini isterdi. Pandemiden sonraki finansal daralmayla Avrupa daha az transfer yaptı ama scoutinge daha çok önem verilmeye başlandı." şeklinde konuştu.

Panel, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.