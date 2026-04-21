Futboldaki "Yapı" tartışmasına Destici de katıldı! Fenerbahçe ve Trabzonspor\'a çağrı

Türk futbolunda uzun süredir tartışılan “yapı” polemiği siyasetin de gündemine girdi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un söz konusu yapıya karşı ortak mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

"YAPIYA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR"

Trabzon ziyareti sırasında esnafla bir araya gelen Destici, futbol üzerine yaptığı değerlendirmelerde dikkat çeken ifadeler kullandı.

19 yıldır Trabzonspor'un genel kurul üyesi olduğunu ve aynı zamanda Fenerbahçe'yi tuttuğunu belirten Destici, "Bu 'yapıya' karşı birlikte mücadele etmemiz gerekiyor yoksa Türk futbolu kaybediyor. Trabzonsporluların bunu idrak etmesi gerekiyor. Yapıya karşı mücadelemiz birlikte olmalı" ifadelerini kullandı.

96 SEZONUNDAKİ MEŞHUR KARŞILAŞMA

Başkan Destici, 1996 yılında Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısında kaybettiği şampiyonluğa da dikkat çekerek, “O maçta Fenerbahçe bir şey yapmadı ki. Trabzonspor’un kendisi Vanspor’a kaybetti" diye konuştu.

O dönem Süper Lig'in 2 puanlı sistemle oynandığını unutan Destici, "Siz üç puan öndeyken ki iki puanlı bir sistemdi. Burada 1-0 öndeyken 2-0, 5-0 olsun derken Oğuz’un golü geldi. Sonrasında Aykut’un golü geldi. Trabzonspor tarihi bir fark yapmak istedi” dedi.