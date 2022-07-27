Futbolun genç yetenekleri Buca'da keşfediliyor - Son Dakika
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Futbolun genç yetenekleri Buca'da keşfediliyor

27.07.2022 12:36
Futbolun genç yetenekleri Buca'da keşfediliyor

Çocuk ve gençlerin yaz tatillerini dolu dolu geçirmeleri için çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, yoğun ilgi gören futbol kursunda da genç yetenekleri yetiştirmeye devam ediyor.

Çocuk ve gençlerin yaz tatillerini dolu dolu geçirmeleri için çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, yoğun ilgi gören futbol kursunda da genç yetenekleri yetiştirmeye devam ediyor. Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen kurslarda 8-12 yaş arasındaki futbolseverler, keyifle vakit geçirirken yeteneklerini de keşfediyor.

Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün her yıl yoğun ilgi gören futbol kursları yaz okulu çalışmaları içinde genç yeteneklerin de keşfedilmesini sağlıyor. Çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durarak enerjilerini sanat ve spora aktarmaları için pek çok projeyi hayata geçiren Buca Belediyesi, futbol kursları ile de spor kenti Buca'da 200'e yakın çocuğa ulaştı. Yenigün Spor Kompleksinde başlayan kurslarda yer alan uzman eğitmenler, bir yandan temel öğretiler hakkında gençlere donanım kazandırırken sporcu disiplinini ve felsefesini de aktarıyor. Spor geçmişine bakılmaksızın hazırlanmış antrenman programlarına göre spor yapmaya başlayan genç sporcular, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanıyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Buca Belediyesi, gençlik, Futbol, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolun genç yetenekleri Buca'da keşfediliyor - Son Dakika

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