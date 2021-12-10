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Futsal A Milli Takımı, hazırlık kampını tamamladı - Son Dakika

Futsal A Milli Takımı, hazırlık kampını tamamladı

10.12.2021 09:20

Futsal A Milli Takımı, Adana'daki hazırlık kampını tamamladı.

Futsal A Milli Takımı, Adana'daki hazırlık kampını tamamladı.

Adana'da 30 Kasım'da kampa giren Futsal A Milli Takımı, çalışmalarını teknik direktör Murat Kaya yönetiminde Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Lütfullah Aksungur Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirdi.

Murat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in kamp başında oyuncularla bir araya geldiğini belirterek, "Çocuklarla bir tanışma toplantısı yaptı. Onun bizimle olması ayrı bir motivasyon oldu ve kampa iyi başladık." diye konuştu.

Kaya, iyi bir kamp süreci geçirdiklerini anlatarak, "Burada ortak bir kamp yaptık. Hem A Milli Takımımız hem de 19 Yaş Altı Milli Takımımız bir aradaydı. Bizim için uzun bir çalışma süreci oldu. Kamp gayet iyi geçti." ifadelerini kullandı.

2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Ön Eleme Turu D Grubu'nda İsrail, Litvanya ve Kuzey İrlanda ile eşleşen milliler, maçlarını 4-13 Nisan 2022'de Litvanya'da oynanacak.

Futsal A Milli Takımı, hazırlık kampını tamamladı
Futsal A Milli Takımı, hazırlık kampını tamamladı
Futsal A Milli Takımı, hazırlık kampını tamamladı
Futsal A Milli Takımı, hazırlık kampını tamamladı

Oğuz Çetin, Futsal, Adana, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futsal A Milli Takımı, hazırlık kampını tamamladı - Son Dakika Spor


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