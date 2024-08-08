Futsal A Milli Takımı Erzurum'da Hazırlık Kampına Başlıyor - Son Dakika
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Futsal A Milli Takımı Erzurum'da Hazırlık Kampına Başlıyor

Futsal A Milli Takımı Erzurum\'da Hazırlık Kampına Başlıyor

Futsal A Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası elemeleri hazırlıkları kapsamında 10-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında Erzurum'da Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlık kampı yapacak. Kadro açıklandı ve oyuncular 10 Ağustos'ta Erzurum'a toplanacak.

08.08.2024 14:35
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Futsal A Milli Takımı 10-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlık kampı yapacak.

Futsal A Milli Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası elemeleri hazırlıkları kapsamında 10-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında Erzurum'da yapacağı hazırlık kampının kadrosu açıklandı. Kadroya davet edilen oyuncular 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 18.00'de Erzurum Havaalanı'nda toplanacak.

Futsal A Milli Takımı hazırlık kampı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Kaleciler: Erkan Çınar (İstanbul Şişli S.K), Galip Kaan Zorba (Bodrumspor), Savunma: Oğuz Kaan Ünal (İstanbul Şişli S.K), Ehat Mustafa Balcı (Alagöz Holding Iğdır F.K), Savaş Şenel (İstanbul Şişli S.K), Kadir Ballı (Maltepe S.K), Burak Koştan (Alagöz Holding Iğdır F.K), Muhammed Yusuf Aygün (İstanbul Şişli S.K) Kanat: Hasan Fehmi Ekmen (Vangölü F.K), Kamil Can Akparlak (Bingöl Gençlik S.K), Serhat Süleyman Boztepe (Vangölü F.K), Melih Kaan Özkul (Alagöz Holding Iğdır F.K), Samet Ekrem Düzlüoğlu (Alagöz Holding Iğdır F.K) Forvet: Sadettin Çamcı (İstanbul Şişli S.K), Tahsin Özdağ (Bingöl Gençlik S.K), Ramazan Bildirici (İstanbul Şişli S.K), Muhammet Altunay (İstanbul Şişli SK) Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin ve Teknik Direktör: Murat Kaya - ERZURUM

Kaynak: İHA

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