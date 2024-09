Paulista: Avrupa Ligi'ni kazanmak hayalimiz

Spor

Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı Gabriel Paulista, UEFA Avrupa Ligi'nde gidebilecekleri en iyi yere kadar gitmek istediklerini söyleyerek, "Avrupa Ligi'ni kazanmak müthiş bir hayal, müthiş bir başarı olur. Biz adım adım bakıyoruz. Önemli olan rakiplerimizin arasından sıyrılıp bir sonraki aşamaya gelmek" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarının bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman öncesi siyah-beyazlıların tecrübeli savunmacısı Gabriel Paulista, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Müthiş bir başlangıç yaptık"

Sezon çok iyi başlangıç yaptıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Paulista, "Yıllardan beri sahip olduğum tecrübeyi ve bu liderlik özelliğini buradaki genç oyunculara, takıma aktardığım için gerçekten mutluyum. Zaten benim oyun karakterimde de bu var. Çok iyi başladık. Gerçekten müthiş bir başlangıç yaptık milli maç arasına kadar. Böyle devam etmemiz için her şey şu an müsait" ifadelerini kullandı.

"Çok zor ve rekabetçi bir lig"

33 yaşındaki savunmacı, Süper Lig'in rekabetçi bir lig olduğuna da dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu, "Oynadığım diğer liglerden daha farklı bir lig olduğunu söyleyebilirim. Çok zor ve rekabetçi bir lig. Fiziksel güce dayalı bir lig. Bunu zaten fark ettim. Özellikle deplasman maçlarının çok zor olacağını tahmin ediyorum ki zor deplasman maçları da oynadık. Tecrübeli oyunculara sahibiz, kaliteli bir takımız. Ama bizim takımımız da olabildiği kadar çok tecrübeli bir takım. İyi başlangıcımızı bu zor ligde sürdüreceğimizden eminim. Adaptasyon sürecini atlattığımı düşünüyorum. Daha da iyiye gideceğimize eminim" şeklinde konuştu.

"Trabzonspor maçı çok zor olacak"

Lige verilen milli aranın kendilerine iyi geldiğini aktaran Gabriel Paulista, bu hafta deplasmanda oynayacakları Trabzonspor mücadelesinin ise zor geçeceğini düşündüğünü söyledi. Paulista, "İyi oldu bizim için ailelerimizle vakit geçirdik, dinlendik ve gayet iyi hazırlandığımızı da söyleyebilirim. Başladık zaten idmanlara. Trabzonspor maçı çok zor bir maç olacak. Bunun bilincindeyiz çünkü hoca değiştiren ekiplerde oyuncular hep iyi reaksiyon verirler bu hoca değişikliğine. O anlamda da her zaman zor olacak bir de deplasman zaten Trabzon. Biz yüzde yüzümüzü artık tüm odağımızı bu maça verdik. Adım adım ilerleyen bir mantaliteye sahibiz" dedi.

"Başarı ve kupalar kazanmak için yetinmemek gerekiyor"

Tecrübeli stoper, iyi bir ivme yakaladıklarını ve milli aranın bunu etkilemeyeceğini belirterek, "Bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten iyi başladık. Beşiktaş da çok iyi oyunculara sahip. Çok köklü ve çok büyük bir takım. O yüzden bu tarz araların sorun olacağını düşünmüyorum. İyi başlangıcı da en az o kadar sürdürmek zorundayız. Daha iyisini yapmak zorundayız. Çünkü başarı ve kupalar kazanmak için yetinmemek gerekiyor. Biz bu şekilde devam etmek zorundayız. Çünkü az hata yapan bir takımız ve daha az yapacağız bu hataları. Daha çok iyi oyun oynamak zorundayız. Beşiktaş'a yakışan kupalar kazanan takım hüviyetine aslında kazandığımızı söyleyebilirim. Ama böyle devam etmek zorundayız ve devam edeceğiz" diye konuştu.

"Hakemler oyunu çok fazla durduruyor"

Hakem yönetimi açısından Süper Lig'i, LaLiga'ya benzettiğini sözlerine ekleyen Paulista, şöyle devam etti:

"Her ligin oyun anlayışı ve hakem yönetimi farklı oluyor. Sadece İngiltere, İspanya'da değil, Brezilya'da da top oynadım ve şimdi Türkiye'deyim. Bu ligleri kıyaslayabilecek bir tecrübeye sahibim. Sadece şunu söyleyebilirim, İngiltere'de hakemler daha çok izin veriyor oyun oynanmasına. Daha az oyunu durduruyorlar. LaLiga'da oyunun biraz daha çok durdurulabildiğini söyleyebilirim. Hakemler daha çok müdahale ediyorlar. Türkiye bu açıdan biraz LaLiga'ya benziyor diyebilirim. Hakemler oyunu çok fazla durduruyor. Aslında saygı duymak zorundayız hakemin kararlarına. Oyuncularla da alakalı olabilir ama herkes işini yapmak zorunda. Onlar da işini yapıyorlar. Biraz daha oyunun devamlılığı açısından çok fazla oyunun hakemlerin müdahale ettiğini söyleyebilirim. Biz hakemlere saygı duyuyoruz, onlar da bize duyuyorlar. Umarım iyi bir şekilde bu sezonu devam ettireceğiz."

"Avrupa Ligi'nde en iyi noktaya gelmek zorundayız"

Brezilyalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları rakiplerini de değerlendirdi. Paulista, "Her maçın zor olduğunu, her takımın da iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir takım özelinde konuşmak biraz yanlış olabilir. Çok iyi artık günümüz futbolunda gerçekten her takım çok büyük ve çok iyi oyunculara sahip. Her takım da çok rekabetçi oynuyor. Ajax'la, ben Valencia'dayken oynarken deplasmanda çok müthiş bir stadyumda iyi bir maç çıkarmıştık. Athletic Bilbao zaten sürekli 7 sene mücadele ettiği bir takım, Fiziksel olarak çok iyiler. Tüm rakiplerimiz zorlu. Diğer rakipler de çok iyi oyunculara sahip. Ama biz kendi işimize bakacağız. Avrupa Ligi'nde en iyi noktaya gelmek zorundayız. Bu zor maçların bilincinde olarak devam etmek zorundayız. Tabii ki başarıyı herkes ister. Avrupa Ligi'ni kazanmak müthiş bir hayal, müthiş bir başarı olur. Biz adım adım bakıyoruz. Önemli olan rakiplerimizin arasından sıyrılıp bir sonraki aşamaya gelmek. Sonrasında da gidebileceğimiz en iyi yere kadar gidebilmek" açıklamasını yaptı.

"Adapte olmak zorundayız"

UEFA Avrupa Ligi ve dönüşünde lig müsabakalarının çoğunu deplasmanda oynayacakları bir periyoda gireceklerinin hatırlatılması üzerine başarılı oyuncu, "Çok fazla seyahat olacak, çok maça gideceğiz. Az dinlenme zamanı olacak. Yenilenmek için az zamanımız olacak. Fakat bu futbolun içinde var. Adapte olmak zorundayız. Bahane üretemeyiz bu konuda. Kolay olmayacağını zaten kimse söylemiyor. Daha çok maç var Avrupa Ligi'nde. İyi bir takım olduğumuzu, gücümüzü göstermek de zorundayız. Çok daha zorlu maçlar geliyor. Hepsinin bilincindeyiz takım olarak. İyi bir şekilde odaklanıp, iyi çalışıp, iyi dinlenip, gidebildiğimiz en iyi yere kadar gitmek istiyoruz tüm kulvarlarda" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL