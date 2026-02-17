Gabriel Sara'dan ülkenin konuştuğu görüntülere ilk yorum - Son Dakika
Spor

Gabriel Sara'dan ülkenin konuştuğu görüntülere ilk yorum

17.02.2026 10:31  Güncelleme: 10:39
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, 2024-25 şampiyonluk sezonu sonrası gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ziyaretindeki yemek anısını paylaştı. Sara, yemek sırasında yaşadığı komik anıyı ilk kez anlatırken, bu durumun ardından takım arkadaşları ve taraftarlar tarafından 'formigao' olarak anıldığını ve bu durumun kendisi için güzel bir hikaye olduğunu ifade etti.

Galatasaray'ın şampiyonluk sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulünde yemek masasındaki görüntüleriyle gündem olan Gabriel Sara, o güne dair yaşadıklarını ilk kez anlattı.

2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Külliye'de ağırlanmıştı. O gün yemek sırasında kameralara yansıyan görüntüleri sosyal medyada viral olan Brezilyalı yıldız, yaşananları esprili bir dille paylaştı.

"ÇOK AÇTIM, YEMEĞE BAŞLADIM"

Gabriel Sara, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Burada yemekler yüzünden meme haline geldim. Cumhurbaşkanı'na gitmiştik. Herkes Cumhurbaşkanı'na saygılı şekilde duruyordu. Yemeği getirir getirmez çok aç olduğum için yemeye başladım. Beklemem gerektiğini bilmiyordum. Cumhurbaşkanı'nın önce başlamasını beklemem gerekiyormuş."

O anların bir video ile sosyal medyada yayıldığını belirten Sara, "Bir de bir video var, Türk arkadaşım bana 'ne yapıyorsun' der gibi bakıyor. Bu tüm Türkiye'ye yayıldı" dedi.

"FORMIGAO DİYORLAR"

Brezilyalı futbolcu, o günden sonra takım arkadaşlarının ve taraftarların kendisiyle şakalaştığını dile getirerek, "O zamandan beri insanlar benimle şakalaşıyor ve çok yemek yediğimi söyleyerek bana 'formigao' diyorlar. Ama bunlar güzel hikayeler. Burada, bu takımla gerçekten çok iyi anlar geçiriyorum" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    adam ulkede yemenin normal oldugunu gormustur. 25 senedir doymadıkları icin. 8 5 Yanıtla
  • Ates null Ates null:
    İlk kim yemek isterse o başlar. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
