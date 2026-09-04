Gabriel Sara'nın Son Dakika Golü Galatasaray'a Başakşehir'de 3-2'lik Zaferi Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gabriel Sara'nın Son Dakika Golü Galatasaray'a Başakşehir'de 3-2'lik Zaferi Getirdi

Gabriel Sara\'nın Son Dakika Golü Galatasaray\'a Başakşehir\'de 3-2\'lik Zaferi Getirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 yendi. Galibiyet golünü 90. dakikada serbest vuruştan atan Brezilyalı Gabriel Sara, bu sezonki ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı ve takımına kritik bir zafer kazandırdı.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Başakşehir maçında galibiyet golünü atarken, bu sezonki gol sayısını da 2'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıları 3. golünü Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara kaydetti. Müsabakanın 90. dakikasında ceza yayında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sara, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-2'ye getirdi.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon ligdeki gol sayısını 2 yaptı.

Müsabakaya 11'de başlayan Gabriel Sara, 90 dakika forma giydi.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Son Dakika, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gabriel Sara'nın Son Dakika Golü Galatasaray'a Başakşehir'de 3-2'lik Zaferi Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

22:23
Umut Bozok’un hareketi maça damga vurdu
Umut Bozok'un hareketi maça damga vurdu
22:19
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
22:03
’Alihan Kuriş suç örgütü’ soruşturmasında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı
'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturmasında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı
21:55
Osimhen sakatlandı İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi
Osimhen sakatlandı! İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi
21:30
Berhan Şimşek’ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: ’Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
20:15
Olaylı maçın faturası ağır oldu UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 22:32:21. #7.13#
SON DAKİKA: Gabriel Sara'nın Son Dakika Golü Galatasaray'a Başakşehir'de 3-2'lik Zaferi Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement