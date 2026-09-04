Gabriel Sara'nın Son Dakika Golü Galatasaray'a Başakşehir'de 3-2'lik Zaferi Getirdi
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 yendi. Galibiyet golünü 90. dakikada serbest vuruştan atan Brezilyalı Gabriel Sara, bu sezonki ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı ve takımına kritik bir zafer kazandırdı.
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Başakşehir maçında galibiyet golünü atarken, bu sezonki gol sayısını da 2'ye çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıları 3. golünü Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara kaydetti. Müsabakanın 90. dakikasında ceza yayında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sara, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-2'ye getirdi.
27 yaşındaki futbolcu bu sezon ligdeki gol sayısını 2 yaptı.
Müsabakaya 11'de başlayan Gabriel Sara, 90 dakika forma giydi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Gabriel Sara'nın Son Dakika Golü Galatasaray'a Başakşehir'de 3-2'lik Zaferi Getirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?