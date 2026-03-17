Gabriel Sara tarihe geçti! 50 yıl sonra ilk

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
17.03.2026 09:42  Güncelleme: 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Galatasaraylı Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'na çağrılarak Joinville doğumlu oyuncular arasında 50 yıl sonra bir ilki başardı.

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı'na davet edilerek büyük bir başarıya imza attı. Sara, daha sahaya çıkmadan ülke futbolu adına dikkat çeken bir istatistiğin parçası oldu.

ANCELOTTI KADROYU AÇIKLADI

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrosunu duyurdu. Açıklanan listede Galatasaray'dan Gabriel Sara'nın yanı sıra Fenerbahçe'den Ederson da yer aldı.

"HAYALLERİMDEN BİRİNİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

İlk kez milli takıma çağrılan Gabriel Sara, büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi. Brezilyalı futbolcu, "Milli takım kadrosu açıklandığında çocukluğumu hatırladım. Bugün futboldaki en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdim. Daha fazlasını yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

1976'DAN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Globo'nun haberine göre Gabriel Sara, Joinville doğumlu olup Brezilya Milli Takımı'na çağrılan ikinci futbolcu oldu. Bu başarıyı daha önce 1976 yılında kaleci Jairo Nascimento elde etmişti. Sara, böylece 50 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

ABD'DE İKİ MAÇA ÇIKACAKLAR

Brezilya Milli Takımı, hazırlık maçları kapsamında iki karşılaşma oynayacak. Sambacılar, 26 Mart'ta Boston'da Fransa ile, 1 Nisan'da ise Orlando'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maçta görev alan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Sara, sarı-kırmızılı ekibe 2024 yılında Norwich City'den transfer olmuştu.

Brezilya Milli Takımı, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 09:50:05. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.