Gabriel Sara tarihe geçti! 50 yıl sonra ilk

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı'na davet edilerek büyük bir başarıya imza attı. Sara, daha sahaya çıkmadan ülke futbolu adına dikkat çeken bir istatistiğin parçası oldu.

ANCELOTTI KADROYU AÇIKLADI

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrosunu duyurdu. Açıklanan listede Galatasaray'dan Gabriel Sara'nın yanı sıra Fenerbahçe'den Ederson da yer aldı.

"HAYALLERİMDEN BİRİNİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

İlk kez milli takıma çağrılan Gabriel Sara, büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi. Brezilyalı futbolcu, "Milli takım kadrosu açıklandığında çocukluğumu hatırladım. Bugün futboldaki en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdim. Daha fazlasını yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

1976'DAN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Globo'nun haberine göre Gabriel Sara, Joinville doğumlu olup Brezilya Milli Takımı'na çağrılan ikinci futbolcu oldu. Bu başarıyı daha önce 1976 yılında kaleci Jairo Nascimento elde etmişti. Sara, böylece 50 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

ABD'DE İKİ MAÇA ÇIKACAKLAR

Brezilya Milli Takımı, hazırlık maçları kapsamında iki karşılaşma oynayacak. Sambacılar, 26 Mart'ta Boston'da Fransa ile, 1 Nisan'da ise Orlando'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maçta görev alan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Sara, sarı-kırmızılı ekibe 2024 yılında Norwich City'den transfer olmuştu.