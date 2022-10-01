Galatasaray: 0-0 - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray: 0-0

01.10.2022 22:45
Galatasaray: 0-0

STAT: Yeni AdanaHAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluADANA DEMİRSPOR: Ertaç - Rodrigues, Samet, Semih, Svensson, Stambouli, N'Diaye, Onyekuru (Dk. 69 Akintola), Yusuf (Dk. 59 Gökhan), Belhanda (Dk. 82 Guldbransen), Emre (Dk.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluADANA DEMİRSPOR: Ertaç - Rodrigues, Samet, Semih, Svensson, Stambouli, N'Diaye, Onyekuru (Dk. 69 Akintola), Yusuf (Dk. 59 Gökhan), Belhanda (Dk. 82 Guldbransen), Emre (Dk.60 Assombalonga)GALATASARAY: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois (Dk. 89 Rashica), Torreira (Dk. 89 Barış), Midtsjö (Dk. 79 Seferovic), Yunus, Mertens (Dk. 79 Oliveira), Kerem, Gomis (Dk.57 Mata)KIRMIZI KART: Dk.65 Stambouli (Adana Demirspor)SARI KARTLAR: Boey, Torreira, Mata, Abdülkerim, Barış (Galatasaray)Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.9'uncu dakikada Galatasaray atağında solda topla buluşan Mertens takım arkadaşıyla pas alışverişi yaptıktan sonra rakip ceza sahasına çalımlarla girdi. Bu futbolcunun şutu az farkla dışarı çıktı.23'üncü dakikada Galatasaray kontra atağında solda topla buluşan Mertens, ceza sahasına çalımlarla girdi. Bu futbolcunun plasesini kaleci Ertaç parmaklarıyla kornere çeldi.30'uncu dakikada Adana Demirspor atağında soldan ilerleyen Rodrigues, topu ceza sahasına doğru ortaladı. Belhanda gelen topa yükselerek araya kaçan Onyekuru'yu gördü. Bu futbolcunun şutunda Muslera gole izin vermedi.33'üncü dakikada Adana Demirspor kontra atağında rakip savunmanın arkasına sarkan Onyekuru, ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda top Muslera'dan döndü. Dönen topa gelişine vuran N'Diaye savunmayı geçemedi.45'inci dakikada Galatasaray'ın rakip ceza sahasının 2 metre dışından kazandığı serbest vuruşu kullanan Mertens, doğrudan kaleye sert şut attı. Kaleci Ertaç'dan dönen top ceza sahası içinde karambolde kaldı ve ardından Adana Demirspor savunması tarafından uzaklaştırıldı.Mücadelenin ilk devresi 0-0'lık beraberlikle son buldu.55'inci dakikada Galatasaray rakip üzerinde baskısını artırdı. Sarı kırmızılıların kontra atağında ceza sahası yayında topla buluşan Dubois'in şutunda meşin yuvarlak takım arkadaşı Gomis'e çarparak dışarı çıktı.59'uncu dakikada Galatasaray atağında sağdan ceza sahasına giren Mertens içeriye orta yaptı. Mata'nın gelişine volesinde top savunmaya çarparak kornere gitti.65'inci dakikada Stambouli'nin ceza sahasına yaklaşan rakibine yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendiren hakem, oyuncuya ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Adana Demirspor 10 kişi kaldı.78'inci dakikada Galatasaray'ın kontra atağında rakip ceza sahasının sağından derine inen Boey, topu ceza sahası içine çevirdi. Mertens'in gelişine vuruşunda top üst direkten auta gitti.Karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

- Adana
YORUMLAR
500
Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Adana Demirspor-Galatasaray maçından notlar Adana Demirspor-Galatasaray maçından notlar
Kaynak: DHA

Mustafa Emre Eyisoy, Halil Umut Meler, Galatasaray, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray: 0-0 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:25 Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın sözleri başına dert oldu! Tutuklama emri verildi
00:19 Gaziantep'te bir eve silahlı saldırı: Anne ve oğlu öldü, gelin ve 2 torun yaralı
00:00 Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! "Benim vasiyetim" dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı
23:47 Messi'nin frikikten attığı gol herkesin beğenisini toplarken, reklam panolarında çıkan yazı şaşkınlık yarattı!
23:10 Okan Buruk, Adana Demir karşılaşmasından sonra tüm takımların ortak problemini dile getirdi: Zorlanıyorsunuz
23:03 Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü
22:41 İl jandarma komutanı Amedspor'a yönelik sözleri sebebiyle tepki toplamıştı! Özür dilemek zorunda kaldı
22:38 İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinde başvurular 5 milyonu geçince talimat verdi: Konut yapılacak arsa sayısını da 1 milyona çıkarın
22:05 Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması golsüz bitti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 04:56:06. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray: 0-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement