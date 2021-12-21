Üye Girişi
Galatasaray: 2-0 - Son Dakika

Galatasaray: 2-0

21.12.2021 21:56
Galatasaray: 2-0

STAT: Yeni AdanaHAKEMLER: Arda Kardeşler, Bora Özkara, Erdinç SezertamADANA DEMİRSPOR: Muric - Samet, Deli, Svensson, Kaan, Gökhan (Dk. 90+1 Tayyip), Stambouli, Yunus (Dk. 80 Akintola), Bjarnason (Dk. 90+1 Sinan), Vargas (Dk. 73 Belhanda), Balotelli (Dk.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Bora Özkara, Erdinç Sezertam

ADANA DEMİRSPOR: Muric - Samet, Deli, Svensson, Kaan, Gökhan (Dk. 90+1 Tayyip), Stambouli, Yunus (Dk. 80 Akintola), Bjarnason (Dk. 90+1 Sinan), Vargas (Dk. 73 Belhanda), Balotelli (Dk. 73 Assombalonga)GALATASARAY: İsmail - Nelsson, Marcao, Oğulcan, Ömer (Dk. 73 Aanholt), Taylan (Dk. 67 Aytaç), Berkan (Dk. 62 Babel), Cicaldau, Morutan (Dk. 62 Halil), Kerem (Dk. 73 Emre), MohamedGOLLER: Dk. 53 - Dk. 58 Yunus (Adana Demirspor)SARI KARTLAR: Stambouli, Bjarnason, Muric (Adana Demirspor) - Cicaldau, Taylan (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Adana Demirspor, evinde ağırladığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

4'üncü dakikada atak geliştiren Galatasaray'da Taylan, topu sağ kanattaki Morutan'a gönderdi. Morutan'ın ceza sahasının çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.9'uncu dakikada sol kanattan atağa kalkan Galatasaray'da Kerem, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Kerem'in rakibinden kurtardığı topu, kanattan bindirme yapan Ömer'e verdi. Ömer'in gelişine şutunda top, kaleci Muric'te kaldı.15'inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor'da Svensson, topu savunma arkasına sarkan Bjarnason'a gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bjarnason'un sert şutunda top ağlarla buluştu. Gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.31'inci dakikada Adana Demirspor'da Yunus, sağ kanattan çalımlarla ilerleyip topu Stambouli'ye gönderdi. Stambouli'nin ceza sahasına ortasında topu göğsüyle kontrol eden Balotelli'nin sert şutunda top az farkla auta çıktı.39'uncu dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor'da Yunus, çalımlarla rakip ceza sahasına sokulup sert bir orta gönderdi. İçeri giren Balotelli hamlesini yaptı ancak topa dokunamadı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.51'inci dakikada sol kanattan atak geliştiren Galatasaray'da Berkan, rakip ceza sahasına orta yaptı. Rakip savunmanın arasından topa yükselen Mohamed'in kafa vuruşunda top, yandan auta çıktı.52'nci dakikada kontra atağa çıkan Adana Demirspor'da Vargas, sağ kanattan bindirme yapan Yunus'un koşu yoluna topu gönderdi. Savunmanın arasından sıyrılan Yunus'un uzak köşeye yaptığı şutta top ağlarla buluştu: 1-0.57'nci dakikada orta sahada kazandığı topla atağa kalkan Adana Demirspor'da Vargas, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Vargas, topu rakip savunmanın arkasına sarkan Yunus'a gönderdi. Yunus'un sert şutunda top, ağlarla buluştu: 2-0.77'nci dakikada Galatasaray'da Emre, topu sol kanattaki Babel'e gönderdi. Topu kontrol eden Babel'in yerden sert şutunda kaleci Muric, topu son anda kornere çeldi.84'üncü dakikada Galatasaray'da Emre'nin rakip ceza sahasına ortasında ön direkteki Mohamed, topu Oğulcan'a bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Oğulcan'ın şutunda top direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşma Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


Galatasaray: 2-0
Galatasaray: 2-0
Galatasaray: 2-0
Galatasaray: 2-0
Galatasaray: 2-0
Galatasaray: 2-0
Galatasaray: 2-0
Galatasaray: 2-0
Galatasaray: 2-0
Galatasaray: 2-0
Galatasaray: 2-0
Galatasaray: 2-0
Galatasaray: 2-0

Arda Kardeşler, Bora Füzesi, Galatasaray, Balotelli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray: 2-0 - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
21:59 Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti
21:59 Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu
21:43 Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?
21:26 AK Partili Bülent Turan: Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz
21:25 Cicaldau ve Taylan, Antalyaspor maçında yok
21:25 Yemek siparişi veren genç kız, kuryenin tacizine uğradı
21:11 Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi
21:11 Yeni Almanya Başbakanı Scholz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü
21:09 Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinden sevindiren haber
20:39 Fenerbahçe'de sakatlanan Berisha uzun süre sahalardan uzak kalacak
Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti         
22:00
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 22:04:37. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray: 2-0 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement